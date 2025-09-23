राखी सावंत ने पांचवीं बार किया उमराह, सलमान खान के लिए मांगी दुआ, बोलीं- सलमान भाई मैं आपके लिए...

ड्रामा क्वीन राखी सावंत हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. वो आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं. इस बार राखी सावंत एक वीडियो शेयर करके चर्चा में आ गई हैं. राखी सावंत उमराह करने के लिए मक्का पहुंची हैं. जहां जाकर उन्होंने सलमान खान के लिए दुआ की है. राखी ने उमराह का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भाईजान के लिए दुआ करती नजर आ रही हैं. राखी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
राखी ने की सलमान के लिए दुआ
राखी सावंत पहली नहीं बल्कि पांचवी वार उमराह गई हैं. उन्होंने वीडियो में सलमान खान को टैग करके उन्हें भी उमराह करने के लिए कहा है. राखी वीडियो में कहती हैं- सलमान भाई, आप एक बार यहां आ जाओ. मैंने पांच बार उमराह किया है, यहां आ जाओ. सलमान भाई मैं आपके लिए दुआ मांगती हूं, सबके लिए मैं दुआ मांगती हूं. मेरा देश और मेरे भाई-बहन सही सलामत रहें, मेरी मां को जन्नत मिले. राखी के इस वी़डियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. बता दें राखी सावंत पहली बार साल 2023 में उमराह गई थीं.
2022 में इस्लाम अपनाया
राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी से शादी के दौरान इस्लाम कबूल किया था. हालांकि उनकी ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई थी. दोनों साल 2023 में अलग हो गए थे. राखी और आदिल दोनों ने ही एक-दूसरे पर सीरियस आरोप लगाए थे. आदिल इस केस में 6 महीने तक जेल मं रहे थे उसके बाद वो बेल पर बाहर आ गए थे. एक बार फिर उमराह करके राखी सावंत सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कोई न कोई वीडियो शेयर करती रहती हैं. राखी फिलहाल दुबई में हैं और ये वीडियो शेयर करके फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं.
