‘कांतारा: चैप्टर 1’ की सूनामी! KGF 2 और सालार के बाद 500 करोड़ क्लब में शामिल हुई होम्बले फिल्म्स की तीसरी ब्लॉकबस्टर

ऋषभ शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड कन्नड़ एपिक, होम्बले फिल्म्स की तीसरी फिल्म बन गई है जिसने ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस चीज ने होम्बले फिल्म्स को भारतीय सिनेमा में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है. होम्बले फिल्म्स ने ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म कांताराः चैप्टर 1 की सफलता के साथ एक शानदार मुकाम हासिल किया है. बता दें कि फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसके साथ ही यह सफल फिल्म्स जैसे KGF: चैप्टर 2 और सलार के साथ शामिल हो गई है, जो दुनियाभर में ₹500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं.

2 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ हुई कांताराः चैप्टर 1 ने अपनी रिलीज़ के एक हफ्ते में लगभग ₹509.25 करोड़ की ग्लोबल कमाई की है. फिल्म को इसके बड़े पैमाने के मेकिंग और टेक्निकल स्कूल के लिए सराहा गया है, और यह दर्शकों के बीच सभी भाषाओं में पॉपुलर हुई है. यह काम होम्बले फिल्म्स की बढ़ती ताकत को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दिखाता है, क्योंकि अब इसके तीन फिल्में ₹500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं. स्टूडियो की अच्छी कहानी और बढ़िया बनाने के तरीकों के लिए लगन भारतीय सिनेमा में सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है.

कांताराः चैप्टर 1 चौथी सदी में सेट है और यह कांतारा की पवित्र और रहस्यमय धरती की कहानी दिखाती है. फिल्म में इसकी पुरानी कहानियां, पुराने झगड़े और खास घटनाएं दिखाई गई हैं. यहाँ लोककथाओं, विश्वास और संघर्ष की कहानी है, जो सीधे धरती से जुड़ी है. फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड जैसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने इस कहानी को जीता-जागता बना दिया है.

कांताराः चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने लिखा, डायरेक्ट किया और उसमें लीड भूमिका निभाई निभाई है. इस फिल्म को विजय किरगंदुर ने हॉम्बाले फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अरविंद एस. कश्यप की सिनेमेटोग्राफी है, जबकि बी. अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक है, जिन्होंने इस कहानी की जादुई दुनिया को बनाने में बड़ी मदद की. कांताराः चैप्टर 1, 2 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है.