Kantara Chapter 1 Box Office: 26 दिन बाद भी कायम है जलवा, मंडे को कमाए इतने करोड़

Kantara: Chapter 1 ने अपने चौथे सोमवार (27 अक्टूबर) को करीब 2.50 करोड़ रुपये से 2.70 करोड़ रुपये की कमाई की. दिवाली की छुट्टियों के बाद भी फिल्म की कमाई अच्छी रही और चौथे वीकेंड पर इसने 11.50 करोड़ रुपये की कमाई की. पहले हफ्ते में इसने 102 करोड़ रुपये की कमाई की, दूसरे और तीसरे हफ्ते में इसने 52 करोड़ रुपये और 27.25 करोड़ रुपये की कमाई की. ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अब तक 195.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

इस पौराणिक महाकाव्य को बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने के लिए 5 करोड़ रुपये और चाहिए. मौजूदा रुझानों के हिसाब से यह पौराणिक गाथा अपना चौथा हफ्ता खत्म होने से पहले ही दोहरे शतक के क्लब में शामिल हो जाएगी. एक समय ऐसा लग रहा था कि यह 150 करोड़ रुपये के आसपास सिनेमाघरों में अपनी दौड़ पूरी कर लेगी. हालांकि फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया और अपने लाइफटाइम टार्गेट को पार कर लिया. अब उम्मीद है कि हिंदी में सिनेमाघरों में इसकी कमाई करीब 210-215 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी.

ट्रेड एक्सपर्ट्स ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म से बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा 2 जैसी दूसरी सफल सीक्वल फिल्मों जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे. इन पैन इंडिया मसाला फिल्मों से अलग कंतारा: चैप्टर 1 में एक क्षेत्रीय भावना है, जिसने हिंदी क्षेत्रों में इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को सीमित कर दिया. फिर भी, होम्बले फिल्म्स की प्रोड्यूस की गई ये फिल्म हिंदी में भी अच्छा करने में कामयाब रही.

भारत में कंतारा: चैप्टर 1 (हिंदी) का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन:

पहला हफ्ता (8 दिन) 102.00 करोड़ रुपये

दूसरा हफ्ता 52.00 करोड़ रुपये

तीसरा हफ्ता 27.25 करोड़ रुपये

चौथा हफ्ता 10.00 करोड़ रुपये 3.00 करोड़

चौथा शनिवार 4.00 करोड़

चौथा रविवार 4.50 करोड़

चौथा सोमवार 2.50-2.75 करोड़

टोटल 195.25 करोड़