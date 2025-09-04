'कंतारा: चैप्टर 1' में इस एक्टर ने बिना बॉडी डबल किए खतरनाक स्टंट, बोले- जब तक जिंदा हूं, करूंगा...

होम्बले फिल्म्स की कंतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की ऐसी फिल्मों की फेहरिस्त में है जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. 2022 में आई कंतारा ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी और ये स्लिपर हिट रही थी. ऐसे में फिल्म का प्रीक्वल उस लेगेसी को आगे ले जाने का वादा करता है. साल की सबसे बड़ी फिल्म होने के नाते, ऋषभ शेट्टी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उन्होंने अपने सभी स्टंट खुद बिना किसी बॉडी डबल के किए हैं. जी हां, ऋषभ शेट्टी ने अपने किरदार में जान फूंकने के लिए अपने स्टंट्स को खुद अंजाम दिया है और साबित किया है कि वह किरदार की खातिर किसी भी हद से गुजर सकते हैं.

कंतारा चैप्टर 1 के स्टंट कोरियोग्राफर

'कंतारा: चैप्टर 1' के एक्शन-स्टंट कोरियोग्राफर अर्जुन राज ने बताया कि, 'हमने ऋषभ के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने बिना किसी मदद, खुद अपने स्टंट किए हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अलग है कि कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं कर सकता. उन्होंने कलारिपयट्टू, तलवारबाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली है. इसके बावजूद जो रिस्क उन्होंने उठाए, वो सिर्फ उनकी हिम्मत और जज्बे से संभव हुआ है. मैंने कई एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन ऋषभ सिर्फ इतना नहीं कहते कि ‘मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा', बल्कि वो कहते हैं ‘मैं जब तक जिंदा हूं, मैं करूंगा.' यही स्पिरिट सबकुछ बदल देती है.'

'कंतारा: चैप्टर 1' होगी भव्य

होम्बले फिल्म्स की 'कंतारा: चैप्टर 1' सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है. इसकी क्रिएटिव टीम की बात करें तो इसमें म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंगालन शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस फिल्म के विजुअल से लेकर इमोशनल नैरेटिव को खूबसूरती से आकर दिया है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा फाइटर्स और 3000 लोग शामिल हैं।, ​यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

सात भाषाओं में रिलीज होगी 'कंतारा: चैप्टर 1'

'कंतारा: चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है.