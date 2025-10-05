Kantara 2 Box Office Collection Day 3: कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 150 करोड़ पार हुई कमाई

Kantara: A Legend Chapter-1 Box Office Collection Day 3: सिनेमाघरों में रिलीज हुई नई फिल्मों का प्रदर्शन हमेशा दर्शकों और फिल्म उद्योग के लिए खास महत्व रखता है. इस हफ्ते दो बड़ी फिल्मों ने अपने-अपने अंदाज में दर्शकों का दिल जीता है. पहली कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1', जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया. दूसरी ओर, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी दर्शकों के बीच आई. लेकिन कांतारा 2 सिनेमाप्रेमियों के लिए पहली पसंद बनती दिख रही है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाई है. पहले दिन इस फिल्म ने 61.85 करोड़ रुपए की कमाई की. जबकि दूसरे दिन भी फिल्म ने 43.65 करोड़ रुपये जुटाए, जिससे कुल मिलाकर 2 दिनों में इस फिल्म की कमाई 105.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. लेकिन अब तीसरे दिन फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को की है, जिसके बाद भारत में कांतारा चैप्टर 1 की कमाई 162.85 करोड़ तक पहुंच गई. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 250 करोड़ पार हो गया है.

दूसरी ओर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की बात करें तो वरुण धवन और जान्हवी कपूर ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी और दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई. फिल्म ने मात्र 5.25 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की. लेकिन तीसरे दिन 7.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद भारत में फिल्म ने 22 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 35 करोड़ तक पहुंच गया है.

बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी ने न केवल मुख्य भूमिका निभाई है बल्कि निर्देशन की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली. फिल्म में उनके साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे कलाकार भी हैं.