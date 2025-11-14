वेटरन एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन, बॉलीवुड ने दी श्रद्धांजलि 

वेटरन अदाकारा कामिनी कौशल का शुक्रवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर की पुष्टि उनके परिवार के करीबी दोस्त साजन नारायण ने की. जैसे ही यह दुखद खबर सामने आई, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. करीना कपूर खान, शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी और गुलशन देवैया जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर उनकी याद में भावुक पोस्ट साझा किए. शाहिद कपूर ने लिखा, "रेस्ट इन लाइट मैम". वहीं करीना ने उनकी एक पुरानी फोटो शेयर कर दिल वाला इमोजी बनाया. कियारा आडवाणी ने लिखा कि उनके साथ काम करना सम्मान की बात थी.
कामिनी कौशल का शानदार सफर
कामिनी कौशल का फिल्मी करियर करीब सात दशकों तक फैला रहा. उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन और नैचुरल अभिनेत्रियों में गिना जाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1946 की फिल्म ‘नीचा नगर' से की, जो कान फिल्म फेस्टिवल में Palme d'Or जीत चुकी है. इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत पहचान दी. बिराज बहू (1954) में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें 1956 का फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड दिलाया. इसके बाद उन्होंने पारस (1949), आरजू (1950), जेलर (1958), गोदान (1963) जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. दर्शक उन्हें मनोज कुमार की फिल्मों शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम में उनके असरदार रोल के लिए भी याद करते हैं.
बाद के समय में भी उन्होंने फिल्मों से दूरी नहीं बनाई और चेन्नई एक्सप्रेस (2013) और कबीर सिंह (2019) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अहम किरदार निभाए. कबीर सिंह में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड की नॉमिनेशन मिली. 2015 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. उनकी आखिरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा (2022) रही, जिसमें वह आमिर खान और करीना कपूर के साथ नजर आई थीं. आपको बता दें कि कामिनी कौशल अपने पीछे अपने तीन बेटे- श्रवण, विदुर और राहुल सूद को छोड़ गई हैं.
