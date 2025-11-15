कामिनी कौशल के अंतिम संस्कार में पैपाराजी के सामने रो पड़े एक्ट्रेस के बेटे, आंखें नम कर देगा वीडियो...

हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने की एक्ट्रेस कामिनी कौशल का बीती 14 नवंबर को 98 साल की उम्र में निधन हो गया. दिग्गज अभिनेत्री के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है और एक के बाद एक एक्टर उनके निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है. आज मुंबई में एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार हो रहा है. जहां उनकी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ-साथ कुछ फिल्मी कलाकार भी पहुंचे हैं. कामिनी कौशल के अंतिम संस्कार के दौरान उनके बड़े बेटे काफी इमोशनल हो गए और रोने लगे. पैप्स से बात करते हुए एक्ट्रेस के बेटे अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए.



बेटे के बहे आंसू

कामिनी कौशल के अंतिम संस्कार में उनके बड़े बेटे पैप्स से बातचीत करते दौरान भावुक हो गए और रोने लगे. इसके बाद उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को सराहा और चल दिए. बता दें, कामिनी दो भाई और तीन बहनों में सबसे छोटी थीं. जब कामिनी की बड़ी बहन की एक हादसे में मौत हो गई थी, तो उनके जीजा से ही एक्ट्रेस की शादी कर दी गई थी. एक्ट्रेस ने अपने बच्चों के साथ-साथ अपने बच्चों को भी खूब प्यार दिया था. उनकी बहन की दो बेटियां थीं, जिनकी जिम्मेदारी कौशल ने ली थी.



एक्ट्रेस की खास फिल्में

एक्ट्रेस ने उन्होंने अपने करियर में कथित तौर पर 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. एक्ट्रेस ने अपना सफर 'नीचा नगर' से शुरू किया था. इस फिल्म ने 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी'ओर (गोल्डन पाम) जीत हासिल की थी एक्ट्रेस की हिट फिल्मों में 'शहीद', 'नदिया के पार', 'शबनम', 'आरजू' और 'बिराज बहू' शामिल हैं. 'दो भाई', 'जिद्दी', 'पारस', 'नमूना', 'झांझर', 'आबरू', 'बड़े सरकार', 'जेलर', 'नाइट क्लब' और 'गोदान' उनकी सबसे चर्चित फिल्में में से हैं. नई फिल्मों में वह शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह में नजर आई थीं,