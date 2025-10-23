विज्ञापन

कल्पना पटवारी का नया छठ गीत ‘माई के अनादर’ रिलीज, भक्ति के साथ ही समाज को दिखाया आईना

कल्पना पटवारी ने छठ 2025 के मौके पर नया गीत रिलीज किया है. 'माई के अनादर' गीत में भक्ति के साथ ही समाज को आईना भी दिखाया गया है.

कल्पना पटवारी का नया छठ गीत रिलीज
नई दिल्ली:

भोजपुरी संगीत जगत की मशहूर लोक गायिका कल्पना पटवारी ने इस बार छठ पर्व के अवसर पर एक ऐसा गीत पेश किया है जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है. उनका नया छठ गीत “माई के अनादर” रिलीज होते ही खूब पसंद किया जा रहा है. यह गीत केवल एक भक्ति गीत नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश है- जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में खोती जा रही पारिवारिक संवेदनाओं को उजागर करता है. कल्पना पटवारी ने अपनी गायकी के माध्यम से इस विषय को ऐसा रूप दिया है कि श्रोता भावनाओं में डूब जाते हैं.

कल्पना पटवारी के छठ गीत “माई के अनादर” में दिखाया गया है कि आज का समाज किस तरह उन माताओं को वृद्धाश्रम भेज देता है, जिन्होंने जीवनभर अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया. छठ गीत में उस वेदना को आवाज दी गई है जो हर उस मां के दिल में बसती है जिसे अपने ही बच्चे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं. कल्पना पटवारी की गायकी में वह करुणा, वह भावनात्मक गहराई झलकती है जो सीधे दिल को छूती है. गीत के बोल लिखे हैं अशोक शिवपुरी ने, जबकि संगीत निर्देशन दीपक ठाकुर और स्वयं कल्पना पटवारी ने किया है.

वीडियो के निर्देशन की कमान पवन पाल ने संभाली है. गीत का फिल्मांकन ओल्ड ऐज होम में किया गया है, जहां वृद्ध माताओं की भावनाओं को कैमरे में उतारा गया है. इस गीत में शैलेन्द्र सिंह, शारदा सिंह और स्वयं कल्पना पटवारी नजर आए हैं. ‘माई के अनादर' न सिर्फ भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है बल्कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों बार देखा जा चुका है.

