शिवानी सिंह-अविनाश आर्या के गाने 'नजरवा ना लागे' ने रिलीज होते ही काटा बवाल, 14 घंटे में मिले ताबड़तोड़ व्यूज

Najarwa Na Lage Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय गायिका गोल्डी यादव और मॉडल-अभिनेत्री शिवानी सिंह की हिट जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के लिए नया तोहफा लेकर आई है. दोनों का नया भोजपुरी लोकगीत ‘नजरवा ना लागे' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है. पति-पत्नी के बीच बेपनाह प्यार पर आधारित यह गाना रिलीज होते ही श्रोताओं और दर्शकों के दिलों को छू रहा है. इस गाने को लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं.

इस गीत की खास बात गोल्डी यादव की मधुर आवाज और शिवानी सिंह की दिलकश अदाकारी है. वीडियो में शिवानी सिंह मैरून और येलो रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं और उनकी कातिलाना अदाएं हर किसी को दीवाना बना रही हैं. गाने के दृश्य में दिखाया गया है कि शिवानी अपने पति को किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए आरती की थाली लेकर आती हैं और काजल का टीका लगाती हैं. यह पूरा सीन पति-पत्नी के बीच प्यार और अपनापन खूबसूरती से दिखाता है.

वीडियो में शिवानी सिंह के साथ अभिनेता अवनीश आर्या नजर आ रहे हैं, जो उनके पति की भूमिका निभा रहे हैं. गीत के बोल बेहद सरल और दिल को छू लेने वाले हैं, जिन्हें आशुतोष तिवारी ने लिखा है. वहीं, आर्या शर्मा के संगीत ने इस लोकगीत को और भी कर्णप्रिय बना दिया है. गाने का निर्देशन सुनील बाबा ने किया है, जबकि कोरियोग्राफी रौनक शाह ने संभाली है.

इस गाने को लेकर गोल्डी यादव ने कहा कि यह गीत पति-पत्नी के बीच के प्यार और अपनत्व को दर्शाता है, जिसे गाकर उन्हें बेहद खुशी मिली. वहीं शिवानी सिंह ने बताया कि यह गाना पूरी तरह एंटरटेनिंग है और शूटिंग के दौरान उन्होंने खूब इंजॉय किया. दोनों कलाकारों ने निर्माता रत्नाकर कुमार और वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स की पूरी टीम का धन्यवाद किया है.