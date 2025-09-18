काजोल ने शाहरुख खान के सामने ही कर दिया आर्यन खान के शो का रिव्यू, बोलीं- Beep Beep of Bollywood...

90s के दौर की सबसे हिट ऑन-स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल जब भी एक साथ नजर आती है तो फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है. चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रोमांस हो या कुछ कुछ होता है का मासूम प्यार, दोनों ने हमेशा दर्शकों के दिलों पर राज किया है. अब जब ये जोड़ी एक ही फ्रेम में दिखी तो प्रीमियर नाइट पर मानो पूरा माहौल ही बदल गया. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर पर शाहरुख और काजोल ने जब रेड कार्पेट शेयर किया तो फैंस का एक्साइटमेंट डबल हो गया. खुद काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसका वीडियो पर शेयर किया है. इस वीडियो में शाहरुख-काजोल के साथ अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं और हंसी-मजाक करते हुए वीडियो बना रहे हैं. आइए आपको भी दिखाते हैं काजोल और शाहरुख का ये वायरल वीडियो और कुछ तस्वीरें...

इंस्टाग्राम पर छाया काजोल का वीडियो

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शाहरुख और अजय देवगन के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं. वीडियो में काजोल मजाकिया अंदाज में 'बीप-बीप ऑफ बॉलीवुड' कहकर आर्यन खान की वेब सीरीज का प्रमोशन कर रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें आर्यन खान, सुहाना खान और गौरी खान के साथ पोज देती दिख रही हैं.

वीडियो शेयर करते हुए काजोल ने लिखा-मुझे यकीन है कि आपका शो और भी ज्यादा शानदार होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं. सोशल मीडिया पर शाहरुख और काजोल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं, काजोल ने ब्लैक स्लीवलेस टॉप के साथ ब्लू कलर की लॉन्ग स्कर्ट कैरी की हैं, तो वहीं शाहरुख ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे हैं. अजय देवगन ने ब्लैक टी-शर्ट के साथ ग्रे सूट पहना हैं.



किंग खान के बेटे ने की है डायरेक्ट

18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज रिलीज हुई, इसमें लक्ष्य और राघव जुयाल लीड रोल में हैं. इनके अलावा बॉबी देओल, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, मनोज पाहवा, आन्या सिंह, और रजत बेदी जैसे कलाकार हैं.

कैमियो में नजर आएंगे कई बड़े सितारे

इस सीरीज में कैमियो रोल्स का भी तड़का है. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान और करण जौहर जैसे बड़े नाम गेस्ट अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं.

गौरी खान का प्रोडक्शन और आर्यन की एंट्री

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. इसी सीरीज से आर्यन खान डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं.