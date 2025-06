काजोल ने  हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी  को बताया दुनिया की सबसे 'हॉन्टेड' जगहों में से एक, लोगों के यूं आए रिएक्शन 

अपनी आने वाली हॉरर फिल्म मां के प्रमोशन के दौरान काजोल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी को लेकर चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने कहा,उन्हें वहां बहुत बेचैनी होती है. हाल ही में ग्लाटा इंडिया के साथ एक बातचीत में काजोल ने अपने शूटिंग के अनुभवों को लेकर बात की. उन्होंने विशाल स्टूडियो परिसर को "दुनिया की सबसे प्रेतवाधित जगहों में से एक" बताया. उन्होंने कहा, "मैंने ऐसी जगह पर शूटिंग की है, जहां मुझे असहज महसूस होता था. मैं सो नहीं पाती थी. मेरे लिए, रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे प्रेतवाधित जगहों में से एक है." हालांकि काजोल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पर्सनली वहां भूतों का सामना नहीं किया है, लेकिन भयानक माहौल ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी.

With due respect to Kajol, if Ramoji Film City were truly haunted, lakhs of people wouldn't be visiting it every year.



It's Hyderabad's pride in film tourism



