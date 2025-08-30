विज्ञापन

रामायणम् की मंदोदरी का मालदीव में दिखा मोनोकिनी अवतार, वेकेशन की तस्वीरें की शेयर तो फैंस भी रह गए हैरान

साउथ की स्टार काजल अग्रवाल इन दिनों मालदीवas घूमने गई हुई हैं. उन्होंने मालदीव्स में मस्ती करते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं जो वायरल हो रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रामायणम् की मंदोदरी का मालदीव में दिखा मोनोकिनी अवतार, वेकेशन की तस्वीरें की शेयर तो फैंस भी रह गए हैरान
Ramayana एक्ट्रेस ने मोनोकिनी में शेयर की तस्वीरें
नई दिल्ली:

नितेश तिवारी की रामायण इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म में रणबीर कपूर राम और यश रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं. नितेश तिवारी की रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है जिसमें रणबीर कपूर राम के अवतार में जंगल में पेड़ पर चढ़कर धनुष चलाते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म की स्टारकास्ट का नाम भी सामने आ गया है. फिल्म में काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के लिए हर कोई बहुत एक्साइटेड है. मंदोदरी के किरदार में नजर आने वाली काजल अग्रवाल इन दिनों मालदीव गई हुई हैं.

काजल गईं मालदीव

काजल अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं जिसमें वो मोनोकिनी में समंदर में मस्ती करती नजर आ रही हैं. काजल ने अलग-अलग लुक में ढेर सारे पोज दिए हैं. वो फोटोज में बला की खूबसूरत लग रही हैं. काजल का ये अंदाज देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं.  काजल ने अपनी 20 फोटोज शेयर की हैं. किसी में वो अपने बेटे के साथ समंदर किनारे घूम रही हैं. काजल ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मालदीव: मेरा बार-बार आने वाला लव अफेयर. एक महीने की मुलाकात जिसके लिए मैं खुशी-खुशी गिल्टी हूं. हर बार इसके आकर्षण, ग्लो और नेचर के सबसे खूबसूरत रनवे जैसे सनसेट मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं. हर बार मेरी सांसें थम जाती हैं.

फैंस ने किए कमेंट

काजल की इन फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- हमेशा से मेरा फेवरेट कपल. दूसरे ने लिखा-स्टनिंग. एक ने लिखा- अब अगली बार कहां जाने वाली हैं आप. दूसरे ने लिखा- हमेशा पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते रहो. काजल की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramayan, Kajal Aggarwal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com