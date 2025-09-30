जॉन अब्राहम ने हाथों से उठा डाली थी बाइक, एक्ट्रेस के साथ शूटिंग में लिए थे सात फेरे- जानते हैं इस हिट फिल्म का नाम?

जॉन अब्राहम की उस फिल्म का नाम आप जानते हैं जिसमें उन्होंने बिना किसी मदद के अपने हाथों से बाइक उठा ली थी. यही नहीं, फिलम की एक्ट्रेस के साथ जब विवाह का सीन हो रहा था तो सच में मंत्र पढ़े गए और सात फेर भी लिए गए. जिसके बाद फिल्म की पीआर ने ये खबर फैलाई की दोनों की शादी हो गई है. जॉन अब्राहम की ये फिल्म हिट रही थी और 2003 में जिस्म के हिट होने के बाद 2011 में आई यह उनकी दूसरी सोलो हिट फिल्म थी. क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं. इस फिल्म की रिलीज ने आज 14 साल पूरे कर लिए हैं.

जॉन अब्राहम की फिल्म

हम यहां बात कर रहे हैं. विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म फोर्स की. विपुल शाह की फिल्मोग्राफी में फोर्स खास स्थान रखती है. इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और इंटेंसिटी का परफेक्ट तड़का था. विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन और निशिकांत कामत के निर्देशन में बनी फोर्स में जॉन अब्राहम, विद्युत जामवाल और जेनेलिया डिसूजा जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म में जहां जॉन और जेनेलिया की खूबसूरत रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली, वहीं जॉन और विद्युत के बीच के एक्शन सीक्वेंस ने रोंगटे खड़े कर दिए. इस फिल्म को देशभर के दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इस तरह से यह फोर्स फिल्म सीरीज का पहला इंस्टॉलमेंट बन गई.

फोर्स का बजट और कलेक्शन

जॉन अब्राहम ने फोर्स के एक सीन में अपने हाथों से बाइक को उठा लिया था. दिलचस्प यह था कि उन्होंने बिना किसी मदद के यह कारनामा कर दिखाया था. जेनेलिया डीसूजा के साथ उनके मैरिज सीन की खूब चर्चा हुई थी. यही नहीं, 28 करोड़ के बजट में बनी फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अगर जॉन अब्राहम के फिल्मी करियर की बात करें तो 2003 में उनकी जिस्म फिल्म पहली सोलो हिट थी. उसके बाद 2011 में उन्हें सोलो हिट के तौर पर फोर्स मिली थी. इस तरह फोर्स फिल्म उनके करियर में अहम स्थान रखती है.

फोर्स के 14 साल पूरे

वहीं फोर्स के 14 साल पूरे होने पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा: "फोर्स के 14 साल पूरे! एक ऐसी फिल्म जो एक्शन, जोश और इमोशन का परफेक्ट संगम है और आज भी दिलों को छूती है.'

इसी बीच, विपुल अमृतलाल शाह अपनी आने वाली डायरेक्टोरियल फिल्म ‘हिसाब' की तैयारी में जुटे हैं. यह एक हाइस्ट थ्रिलर है, जिसमें जायदीप अहलावत और शेफाली शाह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म को सनशाइन पिक्चर्स और जियो स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.