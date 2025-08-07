विज्ञापन

जितेंद्र की एक फिल्म ने जब हिला डाला राजेश, धर्मेंद्र, बिग बी का करियर, आपस में भिड़ी थी दो टॉप एक्ट्रेस, 2 करोड़ बजट कमाई 9 करोड़

अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सितारे हिंदी सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. लेकिन एक साल ऐसा रहा जब इन सभी सुपरस्टार्स का स्टारडम धरा का धरा रह गया था.

जितेंद्र की ये फिल्म बन गई थी कल्ट क्लासिक
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र (Dharmendra) जैसे सितारे हिंदी सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. वहीं बाबू मोशाय राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है. लेकिन एक साल ऐसा रहा जब इन सभी सुपरस्टार्स का स्टारडम धरा का धरा रह गया और जितेन्द्र इन सभी पर भारी पड़ गए. ये साल था 1984. इस साल रिलीज हुई जितेंद्र की फिल्म तोहफा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी. इस साल अमिताभ, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना सभी की फिल्म जितेंद्र की तोहफा के आगे फेल साबित हुई थीं.

फिल्म ने कमाए थे करोड़ों

साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म तोहफा का डायरेक्शन कोवेलामुडी राघवेंद्र राव ने किया था. जितेंद्र के साथ जया प्रदा और श्रीदेवी इस फिल्म में लीड रोल में थी. उस समय फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ के बजट में 9 करोड़ रुपए कमाए थे, जो आज 140 करोड़ के बराबर माना जाएगा. फिल्म में दो बहनों की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है.

इन फिल्मों को छोड़ा पीछ

जितेंद्र की तोहफा के अलावा इस साल अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी रिलीज हुई थी. जया प्रदा और अमिताभ की ये फिल्म भी काफी पसंद की गई और यादगार रही, लेकिन तोहफा के आगे फीकी पड़ गई. इसके अलावा धर्मेंद्र की राज तिलक, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना स्टारर धर्म और कानून सफल तो रहीं लेकिन तोहफा से आगे नहीं निकल पाईं.

