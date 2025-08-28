विज्ञापन

जान्हवी-सिद्धार्थ फिल्म रिलीज के पहले पहुंचे लालबागचा राजा के दरबार, गणपति के आगे टेका माथा- देखें वीडियो

गुरुवार को एक खास नजारा देखने को मिला, जब बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जान्हवी कपूर और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाई.

लालबागचा पहुंचे जान्हवी और सिद्धार्थ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में भी गणपति बप्पा की धूम चारों ओर छाई हुई है. हर साल की तरह इस बार भी सितारे बप्पा के दर्शन के लिए अलग-अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं. बड़े-बड़े सेलेब्स लालबागचा राजा के दरबार में दर्शन के लिए आ रहे हैं, और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को एक खास नजारा देखने को मिला, जब बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जान्हवी कपूर और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाई. दोनों ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' की सफलता की कामना करते हुए गणपति बप्पा से आशीर्वाद लिया. इस मौके पर जान्हवी कपूर के लुक ने सबका ध्यान खींचा.

जान्हवी कपूर ने इस खास मौके की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी साझा की हैं. इन तस्वीरों में जान्हवी बेहद खूबसूरत रेड कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. इस साड़ी का चौड़ा गोल्डन बॉर्डर और उस पर बने सुंदर फूलों के प्रिंट उनकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं. यह खास साड़ी किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन की है. जान्हवी ने इस साड़ी के साथ डीप राउंड नेक वाला ट्रेडिशनल ब्लाउज पहना हुआ है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है.

उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए नगों से जड़े ईयररिंग्स पहने, साथ ही मराठी स्टाइल की नथ भी पहनी. माथे पर लाल रंग की बिंदी और हाथों में सजे कंगनों के साथ उन्होंने पारंपरिक अंदाज में बालों की मोटी चोटी बनाई.इन तस्वीरों में जान्हवी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ लालबागचा राजा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी नजर आ रही हैं. उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'गणपति बप्पा मोरया.'

उनके पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कोई उन्हें 'देवी जान्हवी' कह रहा है, तो कोई उनके साड़ी लुक की तारीफ करते हुए लिख रहा है कि आप साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो. वहीं, कुछ फैंस ने लिखा कि बप्पा का आशीर्वाद है, अब फिल्म जरूर हिट होगी.

Janhvi Kapoor, Sidharth Malhotra, Lalbaugcha Raja, Param Sundari
