Janaawar review: जानें कैसी है छोटे शहर की क्राइम ड्रामा 'जनावर' वेब सीरीज

“जनावर: द बीस्ट विदिन” क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो 26 सितंबर को ZEE5 पर रिलीज हुई है. इसका निर्देशन डायरेक्टर शचिंद्र वत्स ने किया है. सात एपिसोड की ये वेब सीरीज एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां भुवन अरोड़ा पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं और गुमशुदा आदमी के केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन पूरा मामला उस समय जटिल हो जाता है जब मिसिंग केस की कहानी सीरियल किलिंग में तब्दील हो जाती है. हेमंत को न सिर्फ इस केस को सुलझाना है बल्कि अपनी पत्नी और परिवार को भी देखना है. इस तरह इस वेब सीरीज की कहानी कई मोर्चों पर चलती है. कहानी में डायरेक्टर ने उस मसाले और इमोशंस को पिरोने की कोशिश की है जो दर्शकों को बांधे रखे.

“जनावर: द बीस्ट विदिन” वेब सीरीज में भुवन अरोड़ा ने अपने किरदार को मजबूत से निभाया है. उन्होंने किरदार की बारीकियों को गहराई से पकड़ा है. इस तरह वह अपने किरदार में जमे हैं. लेकिन इस वेब सीरीज में बाकी किरदार सामान्य रहे हैं. कुछ हटकर नहीं कर सके हैं. शचिंद्र वत्स ने डायरेक्शन में छोटे शहर का असली चेहरा पेश करने की कोशिश की है. एपिसोड्स की लेंथ ज्यादा नहीं है, इसलिए कई जगहों पर कई तरह की खामियां होने के बावजूद ज्यादा दिक्कत आती नहीं है. लेकिन स्क्रिप्ट को ज्यादा मजबूती दी जा सकती थी. फिर कई बार चीजें काफी ऑब्वियस भी हो जाती है.

“जनावर: द बीस्ट विदिन” वेब सीरीज समाज से जुड़े कई मसलों को भी दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करती है. अगर इस वीकेंड ज्यादा कुछ करने को नहीं है तो इस वेब सीरीज को देखा जा सकता है. फिर जिन्हें क्राइम ड्रामा पसंद हैं वे दर्शक भी इसे देख सकते हैं. लेकिन कुछ नया या बहुत ही मारक देखना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है.