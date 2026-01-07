Jana Nayagan star cast fees: फीस लेने में बॉबी देओल पर भारी पड़ा ये एक्टर, जानें जन नायकन की स्टार कास्ट की फीस

तलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके फिल्मी सफर का आखिरी पड़ाव भी मानी जा रही है. क्योंकि इसके बाद वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को दर्शकों ने खूब सराहा इसी बीच फिल्म के बजट, फीस और प्रोडक्शन खर्च जैसी दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जिसने ‘जन नायकन' को लेकर चर्चा को और गर्म कर दिया है. चौंकाने वाली बात ये है कि फिल्म के लिए थलापति विजय को कई सौ करोड़ में फीस दी जा रही है. उसके मुकाबले बॉबी देओल को मिलने वाली फीस बहुत कम है.

थलपति विजय की रिकॉर्ड फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘जन नायकन' का बजट करीब 380 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो इसे तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी और भव्य फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर देता है. कहा जा रहा है कि निर्देशक एच विनोद को इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपये और संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर को 13 करोड़ रुपये फीस दी गई है. वहीं स्टार कास्ट की कमाई भी खूब चर्चा में है. फिल्म में काम करने के लिए पूजा हेगड़े और बॉबी देओल को मात्र 3-3 करोड़ रुपये मिले हैं. जबकि सबसे ज्यादा फीस तलपति विजय को मिली है. उन्होंने अपनी इस आखिरी फिल्म के लिए 220 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं., जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है. विजय की पिछली फिल्मों की बात करें तो ‘GOAT' के लिए उन्हें 200 करोड़, ‘वारिसु' के लिए 110 से 125 करोड़ और ‘लियो' के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये मिले थे.

सेट, शूटिंग खर्च, रिलीज प्लान

फिल्म के सेटअप पर भी बड़े स्तर पर खर्च किया गया है. बताया जाता है कि शूटिंग पर करीब 48 करोड़ रुपये, सेट डिजाइन पर 15 करोड़ रुपये और CGI और विजुअल इफेक्ट्स पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च हुए. फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया जा रहा है और कई जगहों पर एडवांस बुकिंग शुरू भी हो चुकी है, जबकि तमिलनाडु में मेकर्स अभी CBFC सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं. ‘जन नायकन' 9 जनवरी को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है.