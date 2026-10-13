Jailer 2 Advance Booking: रजनीकांत बॉक्स ऑफिस पर ला रहे तूफान, सिर्फ एक शहर में कमा डाले 10 करोड़, देशभर से खाते में आएंगे इतने करोड़

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने रिलीज से लगभग दो दिन पहले ही तमिलनाडु में ओपनिंग-डे एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. लेकिन क्या नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म विजय की 'लियो' और 'GOAT' जैसी हालिया तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बराबरी कर पाएगी? चेन्नई में प्री-सेल्स सबसे ज्यादा हैं और बुकिंग की आखिरी विंडो अभी भी खुली है, इसलिए इस सीक्वल के पास तमिलनाडु में ओपनिंग-डे एडवांस बुकिंग के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स के अंतर को कम करने का समय है.

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk की पहले दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने तमिलनाडु में ब्लॉक सीटों समेत 10 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस कमाई की है. फिल्म ने राज्य में 3,300 से ज्यादा शो के लिए बुकिंग हासिल कर ली है, जिनमें से 500 से ज्यादा शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं. एडवांस सेल्स का आखिरी दौर अभी बाकी है, इसलिए पहला शो शुरू होने से पहले इन आंकड़ों में और उछाल आ सकता है.

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग में चेन्नई नंबर-1

तमिलनाडु में 'जेलर 2' की ओपनिंग-डे एडवांस सेल्स में चेन्नई सबसे आगे रहा है. शहर ने 1,000 से ज्यादा शो में ब्लॉक सीटों समेत 4.80 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस कमाई दर्ज की है. इससे चेन्नई का कॉन्ट्रिब्यूशन राज्य के कुल आंकड़े का लगभग आधा हो जाता है, जो रजनीकांत के होम मार्केट में मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को दिखाता है. फिल्म ने कोयंबटूर में ब्लॉक सीटों समेत 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि त्रिची और मदुरै ने भी फिल्म की एडवांस बुकिंग में नंबर दिया है. राज्य भर के कुल आंकड़े बताते हैं कि सीक्वल की रिलीज से पहले लोगों में काफी दिलचस्पी है.

यह भी पढ़ें: हिंदी सिनेमा का सबसे महंगा सुपरस्टार जिसका नाम है अब्दुल राशिद खान, 13 फिल्मों में सेम टू सेम नाम, 12 हिट 1 फ्लॉप

यह एक्साइटमेंट तमिलनाडु से आगे भी फैला हुआ है. देशभर में 'जेलर 2' ने पहले दिन के लिए ब्लॉक सीटों समेत 21 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस कमाई दर्ज की है, जबकि ब्लॉक सीटों के बिना यह आंकड़ा 18 करोड़ रुपये से ज्यादा है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे के लिए 10 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं. तमिलनाडु के बाद केरल (4.50 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस) और कर्नाटक (4 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस) कॉन्ट्रिब्यूट करने वाले राज्य हैं. आंकड़े बताते हैं कि रजनीकांत की इस फिल्म को साउथ के मेन मार्केट में अच्छी-खासी एडवांस बुकिंग मिल रही है.