ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी मामले से जुड़े जैकलीन फर्नांडिस को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है.

Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड के अलावा 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलीन फर्नांडिस, अब तक जोड़ चुकी हैं इतने नेटवर्थ
जैकलीन फर्नांडिस का संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल
नई दिल्ली:

ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी मामले से जुड़े जैकलीन फर्नांडिस को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है. दरअसल इस मामले को रद्द करने के लिए अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी है. जिसके बाद जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें पहले की तरह बनी हुई हैं. ऐसे में हम आपको बॉलीवुड की इस अभिनेत्री की नेट वर्थ के बारे में बताते हैं.

अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.जैकलीन फर्नांडिस का श्रीलंका में प्राइवेट आईलैंड भी है.कुछ ही बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जिनके पास प्राइवेट आईलैंड हो.

जैकलीन फर्नांडिस ने श्रीलंका में चार एकड़ का एक प्राइवेट आईलैंड लगभग 5 करोड़ रुपये में खरीदा है. इस निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह उनके लिए मुंबई की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह है. मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में जैकलीन का शानदार 5BHK अपार्टमेंट है, जहां रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सैफ अली खान और करीना कपूर जैसे सितारे रहते हैं. खबरों के मुताबिक, वह पहले प्रियंका चोपड़ा के पुराने घर में रहती थीं, लेकिन 2023 में अपना नया ठिकाना बनाया.

जैकलीन फर्नांडिस की लग्जरी कारों से प्यार जगजाहिर है. उनकी सिग्नेचर राइड रेंज रोवर वोग है, जो 2.11 करोड़ रुपये की है. इसके अलावा उनके पास ह्यूमर H2 जैसी दुर्लभ और मजबूत SUV, मर्सिडीज मेबैक, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज, i7 और जीप कंपास जैसी शानदार गाड़ियां भी हैं. 

