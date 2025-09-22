विज्ञापन

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की चर्चा हर सिनेमा प्रेमी कर रहा है. वेब सीरीज के अंदर कई कलाकारों ने कैमियो कर इसे और भी खास बना दिया है. इतना ही नहीं 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'में 28 साल पुराना एक गाना जमकर धूम मचा रहा है.

जिस फिल्म में है 'दुनिया हसीनों का मेला' गाना, वो है 28 साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, 9 करोड़ की फिल्म ने छापे थे इतने करोड़
'दुनिया हसीनों का मेला' गाने वाली फिल्म गुप्त ने की थी रिकॉर्डतोड़ कमाई
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की चर्चा हर सिनेमा प्रेमी कर रहा है. वेब सीरीज के अंदर कई कलाकारों ने कैमियो कर इसे और भी खास बना दिया है. इतना ही नहीं 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में 28 साल पुराना एक गाना जमकर धूम मचा रहा है. यह गाना बॉबी देओल की फिल्म गुप्त का है. गुप्त साल 1997 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड बनाए थे. फिल्म के सस्पेंस ने हर किसी को उस वक्त हैरान करके रख दिया है.

गुप्त का बजट करीब 9.50 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 33.23 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ काजोल और मनीषा कोइराला सहित कई बड़े कलाकार थे. हर किसी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीत लिया था. लेकिन सबसे ज्यादा इस फिल्म में काजोल ने अपने किरदार से हर किसी को हैरान कर दिया था. गुप्त साल 1997 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में 'दुनिया हसीनों का मेला' गाना फिर से जीवंत हो गया है. इस सीरीज में बॉबी देओल बॉलीवुड सुपरस्टार अजय तलवार का किरदार निभा रहे हैं. वेब सीरीज के अंदर यह गाना अजय की 90 के दशक की फिल्म 'सैलाब' से लिया गया है. शुरुआती एपिसोड में यह गाना एक पार्टी में सुनाई देता है, लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब सीरीज के क्लाइमेक्स में यह गाना अजय और मोना सिंह के किरदार नीता को जोड़ता है. नीता को डिजिटल तरीके से गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में जोड़ा गया है.

इस गाने का क्लाइमेक्स में आना हैरानी भरा है, जिसने इसे फिर से चर्चा में ला दिया. वीकेंड में यह गाना इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर ट्रेंड करने लगा. दिलचस्प बात यह है कि यूट्यूब पर इस गाने का पुराना वीडियो, जिसे नेटफ्लिक्स पर सीरीज रिलीज होने के चार दिन बाद से 5 मिलियन नए व्यूज मिले हैं. यह दिखाता है कि पुराने गाने आज भी लोगों को कितना आकर्षित कर सकते हैं.

