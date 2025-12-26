विज्ञापन

जैकलीन फर्नांडिस का क्रिसमस पर टूटा दिल, इमोशनल होकर शेयर किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, लिखा- मिस यू मां

जैकलीन फर्नांडिस क्रिसमस पर इमोशनल हो गईं और मां के साथ साल 2024 के क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो शेयर कर दी. 

Read Time: 2 mins
Share
जैकलीन फर्नांडिस का क्रिसमस पर टूटा दिल, इमोशनल होकर शेयर किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, लिखा- मिस यू मां
जैकलीन फर्नांडिस क्रिसमस पर हुईं इमोशनल
नई दिल्ली:

पूरे देश ने जहां 25 दिसंबर को जहां क्रिसमस सेलिब्रेट किया तो वहीं एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस साल 2024 के क्रिसमस सेलिब्रेशन की यादों में खोईं नजर आईं. क्योंकि उस समय उनकी मां उनके साथ थीं. लेकिन साल 2025 के क्रिसमस में जैकलीन की मां उनके साथ नहीं थीं, जिसके कारण वह इमोशनल हो गईं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जैकलीन की मां किम फर्नाडिस को 24 मार्च को स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया. लेकिन 6 अप्रैल को उनका निधन हो गया था. 

जैकलीन फर्नांडिस ने इंस्टाग्राम पर साल 2024 के क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका परिवार और मां किम भी नजर आ रही थीं. फोटो के साथ उन्होंने टूटे दिल की इमोजी शेयर करते हुए लिखा, क्रिसमस आपके बिना पहले जैसा नहीं है. मिस यू मां...इस पोस्ट पर फैंस भी इमोशनल होते हुए नजर आए और रिएक्शन दिया. 

इससे पहले जैकलीन ने क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह बच्चों के साथ क्रिसमस मनाती हुईं नजर आई थीं. वहीं बच्चों को गिफ्ट बांटती हुई नजर आई थीं, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था और उन्हें खूबसूरत दिल वाली बताया था. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो जैकलीन फर्नांडिस आखिरी बार हाउसफुल 5 में नजर आई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई हासिल नहीं कर पाई थीं. लेकिन खूब चर्चा में रही थीं. वहीं अब वह वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाली हैं, जिसमें स्टार कास्ट बहुत लंबी है. वहीं हाल ही में क्रिसमस के मौके पर एक टीजर फैंस के लिए शेयर किया गया, जिसमें जैकलीन के अलावा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े और परेश रावल भी नजर आए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jacqueline Fernandez, Jacqueline Fernandez Christmas, Christmas, Jacqueline Fernandez Christmas Celebration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com