चिमनी से निकला पेड़, जैकी श्रॉफ वीडियो शेयर कर बोले- झाड़ लगा मगर सोच समझ के

जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर झाड़ उगाने को लेकर एक वीडियो शेयर किया है. इसे देखकर लोग प्रेरणा तो ले रहे हैं लेकिन साथ ही उनकी हंसी भी छूट रही है.

जैकी श्रॉफ का वायरल सोशल मैसेज
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता जैकी श्रॉफ हमेशा से अपनी सादगी और अलग सोच के लिए पहचाने जाते हैं. फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले जैकी दा का सोशल मीडिया पर भी खासा क्रेज है. वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियोज और तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि कोई न कोई संदेश भी देते हैं.

गुरुवार को जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है. शुरुआत में ये वीडियो किसी ट्रैवल व्लॉग की तरह लगता है, लेकिन जैसे-जैसे नजरें स्क्रीन पर टिकती हैं, कुछ ऐसा नजर आता है जो दिलचस्प होने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर देता है.

इस वीडियो में ऊंचे-ऊंचे पहाड़, हरे-भरे पेड़, साफ झील और ताजगी से भरे नजारे दिखाई देते हैं. देखने वाले को लगेगा जैसे किसी सपनों की वादी में पहुंच गए हों. मगर इस खूबसूरती के बीच एक चीज ऐसी है जो वीडियो का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वो है एक चिमनी के ऊपर उगा हुआ घना झाड़. पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये कोई पेड़ है जो पहाड़ के किसी कोने पर उगा है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम होता है तो साफ दिखता है कि ये झाड़ असल में एक इमारत की चिमनी के ऊपर है. इस वीडियो के साथ जैकी श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा, "झाड़ लगा मगर सोच समझ के."

जैकी श्रॉफ के इस वीडियो ने इंटरनेट पर आते ही सबका ध्यान खींच लिया. फैंस उनके इस पोस्ट पर खूब कमेंट्स करते हैं. एक ने लिखा, "चिमनी को भी गार्डन बना दिया!" दूसरे ने लिखा, "ये है असली नेचर लवर की पहचान!" कई फैंस ने लिखा, "जैकी दा, आप जैसे लोग ही हैं जो हमें पर्यावरण के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं."

