जैकी श्रॉफ ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिए बादाम, स्टार खिलाड़ी ने किया कुछ ऐसा आप भी कहेंगे खेल गए...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जैकी श्रॉफ और क्रिकेटर रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि जैकी श्रॉफ अपने स्टाफ से टिफिन मांगते हैं और फिर उसमे में बादाम निकालकर रोहित के हाथ में देने लगते हैं. रोहित के हाथ बादाम से भर जाते हैं तो कुछ वो सामने खड़े शख्स को देते हैं और कुछ अपनी जेब में रख लेते हैं. जाहिर सी बात है रोहित यूं ही तो कुछ खा नहीं लेंगे. उनका भी कोई डाइट प्लान होता होगा. ऐसे में उन्होंने सिचुएशन को बखूबी संभाला. रोहित ने सोचा होगा कि अगर वो नहीं लेते तो जैकी को बुरा लगता. ऐसे में उन्होंने सीनियर एक्टर का दिल भी रख लिया और अपनी डाइट को भी संभाल लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो

जग्गू दादा और रोहित शर्मा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर अजब-गजब कमेंट भी आ रहे हैं. एक ने लिखा, कुछ देर बाद से बादाम वॉशिंग मशीन में धुल रहे होंगे. एक ने कमेंट किया, एक लीजेंड दूसरे लीजेंड की तारीफ करते हुए. एक ने लिखा, बहुत ही प्यारा मोमेंट. एक ने लिखा, मैं 100 पर्सेंट श्योर हूं कि रोहित ये बादाम खाना भूल गए होंगे.

Jackie Shroff is giving dry fruits to Rohit Sharma. Rohit picks up some almonds from them and puts them in his pocket. 😂👌🏼



Shana @ImRo45 🐐🙌



pic.twitter.com/zTRegj6kvJ