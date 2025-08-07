जावेद जाफरी की 31 साल छोटी बहन की 10 फोटो, बॉलीवुड में कर चुकी हैं डेब्यू

एक्टर जावेद जाफरी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने धमाल, तहलका और मेरी जंग जैसी फिल्मों में काम किया है. वहीं उनके पिता फिल्मी दुनिया के मशहूर कॉमेडियन्स जगदीप जाफरी हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जावेद जाफरी की एक छोटी बहन हैं, जिनसे उनकी उम्र का फासला 31 साल का है. दरअसल, जावेद जाफरी की बहन और जगदीप जाफरी की बेटी मुस्कान जाफरी हैं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है.

जगदीप जाफरी के बड़े बेटों जावेद जाफरी और नावेद जाफरी की सगी बहन मुस्कान जाफरी नहीं है.

जगदीप जाफरी की तीन शादियां हुईं, और मुस्कान जाफरी उनकी तीसरी वाइफ नाजिमा बेगम जाफरी से हैं.

इसके चलते मुस्कान जाफरी, जावेद जाफरी की सौतेली बहुन हैं.

करियर की बात करें तो मुस्कान जाफरी ने साल 2016 में शॉर्ट फिल्म ‘मीडियम' के जरिए अपने करियर की शुरुआत की.

उसके बाद वो ‘The Good Karma Hospital' (2017), ‘Nobleman' (2018) में नजर आईं.

लेकिन असल पहचान बनीं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘Mismatched' और ‘The Fame Game' से जिसमें वो माधुरी दीक्षित, संजय कपूर और मानव कौल जैसे दिग्गज सितारों के साथ दिखाई दीं.

मुस्कान जाफरी थियेटर की दुनिया में भी खासी एक्टिव रहती हैं. इसके अलावा मुस्कान जाफरी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप सॉन्ग कवर और डांस वीडियोज भी खूब देख सकते हैं.

वॉइस ओवर की दुनिया में भी मुस्कान जाफरी जाना माना नाम है.

वो ‘Moana', ‘Alita: Battle Angel', ‘Ralph: Breaks the Internet' और ‘Stranger Things' के हिंदी वर्जन में भी वॉइस ऑवर कर चुकी हैं.

गौरतलब है कि जावेद जाफरी के भाई नावेद जाफरी हैं, जो बॉलीवुड में काफी फेमस हैं.