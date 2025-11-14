विज्ञापन

सुपरस्टार पिता से नफरत करता था ये लड़का, पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस से की शादी, आज बेटा दे रहा रणबीर-रणवीर को टक्कर

इसी पहचान कौन की कड़ी में हम आपके लिए एक और सितारे की फोटो लेकर आ गए हैं. यह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, जिसमें आप एक लड़के को देख सकते हैं. यह लड़का जाना-माना एक्टर हैं और इनके बेटे भी फिल्मों में नाम कमा रहे हैं.

फोटो में दिख रहा लड़का आज है बॉलीवुड का सुपरस्टार
सोशल मीडिया पर आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स के बचपन की फोटो वायरल होती रहती है. बॉलीवुड लवर्स इन तस्वीरों को देखना बहुत पसंद करते हैं. जहां कुछ सेलेब के बचपन की फोटो देख फैन्स उन्हें पहचान जाते हैं. वहीं कुछ सेलिब्रिटीज को पहचानने में लोगों को नानी याद आ जाती है. इसी पहचान कौन की कड़ी में हम आपके लिए एक और सितारे की फोटो लेकर आ गए हैं. यह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, जिसमें आप एक लड़के को देख सकते हैं. यह लड़का बॉलीवुड एक्टर होने के साथ-साथ जाना माना कॉमेडियन और डांसर भी है. क्या आप इन्हें पहचान पाए?

अगर नहीं तो बता दें, फोटो में दिख रहा टीनएज लड़का और कोई नहीं जावेद जाफरी हैं. जावेद जाफरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं. टीवी डांस रियलिटी शो 'बूगी वूगी' में जज के तौर पर जावेद जाफरी काफी फेमस हुए थे. उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म मेरी जंग से शुरुआत की थी. बहुतों को पता नहीं होगा कि जावेद जाफरी मशहूर अभिनेता जगदीप के बेटे हैं. हालांकि ये बात और है कि पिता के शराब पीने की आदत और जुआ खेलने की आदत से परेशान होकर वे उनसे नफरत करने लगे थे. हालांकि काफी टाइम बाद रिश्ते सुधर गए थे.

जावेद जाफरी ने पहली शादी अपने दौर में पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जेबा बख्तियार से की थी. जी हां, वही जेबा बख्तियार, जिन्हें ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'हिना' में देखा गया था. पर दोनों की शादी एक साल भी नहीं चली और तलाक हो गया. इसके बाद जेबा ने मशहूर संगीतकार और गायक अदनान सामी से शादी की. वहीं जावेद ने हबीबा जाफरी के साथ घर बसा लिया. बता दें, जावेद जाफरी के बेटे का नाम मीजान जाफरी है, जो अब बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं. उन्हें हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 में देखा जा सकता है.

