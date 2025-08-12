विज्ञापन

15 अगस्त पर निकाल लें पूरा दिन, इस चैनल पर बैक टू बैक आएंगी 3 शानदार फिल्म, आखिरी वाली ने तो की 300 करोड़ की कमाई

15 अगस्त का दिन सिनेमा के लिहाज से बेहद खास होने वाला है. इस दिन टीवी पर तीन बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली हैं.

नई दिल्ली:

15 अगस्त का दिन सिनेमा के लिहाज से बेहद खास होने वाला है. इस दिन टीवी पर तीन बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली हैं. इस स्वतंत्रता दिवस, ज़ी सिनेमा लेकर आ रहा है तीन ऐसी कहानियां, जो सच्चाई, हिम्मत और जज़्बे से भरी हैं. ये तीनों प्रीमियर सुबह 10 बजे से एक के बाद एक लगातार दिखाए जाएंगे. सबसे पहले बात करते हैं ‘जाट' की, जिसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर दोपहर 12:30 बजे होगा. इसमें सनी देओल ‘गदर 2' की बड़ी कामयाबी के बाद एक और दमदार रोल में लौटे हैं. 

इस फिल्म में सनी एक फौजी का किरदार निभा रहे हैं, जो लोगों की मदद के लिए ज़ुल्म के ख़िलाफ डटकर खड़े होते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी हिफ़ाज़त करते हैं. इसके साथ ही लाइनअप में है ‘द साबरमती रिपोर्ट' - सच की तलाश करने वाली एक बेहद दिलचस्प थ्रिलर जो सुबह 10 बजे शुरू होगी.  और फिर शाम 3:30 बजे आएगी ‘द केरल स्टोरी' – एक दिल झकझोर देने वाली कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है. देश की मिट्टी से जुड़ी ये तीनों कहानियां, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान के सच्चे जज़्बे को दर्शाती हैं.

सनी देओल की दमदार ‘ढाई किलो का हाथ' वाली परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो जाइए दोपहर 12:30 बजे, फ़िल्म ‘जाट' में. ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है. सनी का किरदार सच्चा, निडर और मदद करने वाला है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकराता है ताकि देशवासियों की हिफ़ाज़त कर सके. इस फिल्म में सनी देओल ने अपने सारे एक्शन सीन खुद किए हैं, और हर सीन में उनका असली जोश नज़र आता है, और वो फिर याद दिलाते हैं कि क्यों उन्हें पर्दे का सबसे वजनदार हीरो कहा जाता है. 

सुबह 10 बजे आएगी ‘द साबरमती रिपोर्ट', जिसमें हैं विक्रांत मैसी. ये कहानी है उस हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था - गोधरा ट्रेन में आग की घटना. ये एक पत्रकार की लड़ाई है, जो हर हाल में सच तक पहुंचना चाहता है. फ़िल्म की कहानी तेज़, असरदार और सच्चे जज़्बातों से भरी है - जो बताती है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ़ बोलने की नहीं, सच जानने की भी आज़ादी है; झूठ और फरेब से आज़ादी!

शाम 3:30 बजे देखिए ‘द केरल स्टोरी' - वो फ़िल्म जिसने दो नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए हैं और जिसे खूब सराहा गया है. इसमें अदा शर्मा ने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया है, जो धोखे से आतंक के जाल में फंस जाती है. लेकिन वो हार नहीं मानती और हिम्मत के साथ उस अंधेरे से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ती है. ये कहानी है एक लड़की की जिद और हौसले की जो अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश करती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों.

तो इस 15 अगस्त, अपना दिन कीजिए ज़ी सिनेमा के नाम! देखिए तीन ज़बर्दस्त कहानियां जो सच्चाई, हिम्मत और इंसानियत को सलाम करती हैं - ‘द साबरमती रिपोर्ट', ‘जाट' और ‘द केरल स्टोरी' के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ, सिर्फ़ ज़ी सिनेमा पर.

