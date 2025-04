Jaat Box Office Collection: छा गया जाट, सनी देओल की फिल्म 20 दिन में 100 करोड़ के पार

सनी देओल की फिल्म जाट ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 102.13 करोड़ रुपये की कमाई की. जाट के मेकर्स ने सोमवार (21 अप्रैल) को फैन्स के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. फिल्म को प्रोड्यूस माइथ्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने किया है. यह 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. माइथ्री मूवी मेकर्स ने अपने एक्स हैंडल पर बॉक्स ऑफिस अपडेट शेयर किया. तेलुगु फिल्म मेकर गोपीचंद मालिनेनी के डायरेक्शन में बनी जाट अन्याय और क्रूरता से त्रस्त आंध्र के एक गांव के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में विनीत कुमार सिंह, रेजिना कैसंड्रा और सैयामी खेर भी लीड रोल में हैं. जाट ने भारत में अपने पहले हफ्ते में करीब 60 करोड़ रुपये कमाए.

#JAAT collects 102.13 CRORES GROSS WORLDWIDE



