460 दिनों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी थी, 70 लाख के बजट में कमाए 75 करोड़, KGF से पहले नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

आज के समय में साउथ हो या बॉलीवुड हर कोई बड़े बजट की फिल्म बना रहा है. इस फिल्म में कहानी की जगह बाकी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं. बड़े बजट के चक्कर नें खिचड़ी पक जाती है. इतना पैसा लगाने के बाद भी गारंटी नहीं होती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी या नहीं. मगर कुछ लो बजट की फिल्में ऐसा कमाल कर जाती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है. बिना किसी स्टार के बस कहानी के दम पर लोगों का दिल जीत लेती हैं. साल 2006 में एक ऐसी कन्नड़ फिल्म आई थी जिसने अपने बजट से 100 गुना कमाई कर ली थी. इतना ही नहीं 1 साल से ज्यादा सिनेमाघरों पर भी टिकी रही थी.

460 दिनों तक सिनेमाघरों पर किया राज

जिस कन्नड़ फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम मुंगारू मले है. 2006 में आई इस फिल्म में कोई बड़े स्टार नजर नहीं आए थे. फिल्म में गणेश और पूजा गांधी अहम किरदार निभाते नजर आए थे. जिसने भी इस फिल्म को देखा था बस इसकी तारीफ ही की थी. यह मल्टीप्लेक्स में एक साल पूरा करने वाली पहली फिल्म बन गई क्योंकि ये बेंगलुरु पीवीआर में 460 दिनों तक चली थी.

इतने लाख में बनकर तैयार हुई

मुंगारू मले की बात करें तो ये फिल्म सिर्फ 70 लाख के बजट में बनकर तैयार हुई थी. ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी. फिल्म ने टोटल 75 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. जिसमें से 57 करोड़ तो इस फिल्म ने अकेले कर्नाटक में ही कमा लिए थे. बता दें मुंगारू मले का सीक्वल भी आया था. ये सीक्वल 2016 में रिलीज हुआ था मगर अपने पहले पार्ट की तरह वो कमाल नहीं दिखा पाया था. मुंगारू मले ने बॉक्स ऑफिस पर 10 सालों तक राज किया. केजीएफ 1 ने आकर इसका रिकॉर्ड तोड़ा था.

यहां देखें फुल मूवी