बिग बॉस में 2 सरफिरे आशिकों संग खूब किया बवाल, अब एक गाने पर नाच रहा पूरा देश, यूट्यूब पर 373 मिलियन के पार

बिग बॉस 17 में अपनी अदाओं से अभिषेक कुमार और समर्थ को दीवाना बनाने वाली ईशा मालवीय अब अपने गाने के जरिए इंटरनेट पर छाई हुई हैं, उनका गाना शेकी-शेकी 380 मिलियन के पार हो गया है.

बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट के गाने की धूम
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री से पहचान बनाने वाली ईशा मालवीय अब म्यूजिक वर्ल्ड में भी छा गई हैं. मराठी सिंगर संजू राठौड़ के साथ उनका गाना 'शेकी' साल 2025 का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग बन चुका है. इस गाने ने यूट्यूब पर 373 मिलियन (37 करोड़ 30 लाख) से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं और 28 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक भी किया है. गाने में मराठी, इंग्लिश और राजस्थानी का तड़का लगाकर इसे एकदम यूनिक बनाया गया है. ईशा के डांस और स्टाइल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. फैंस बार-बार इस गाने को सुन रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं.

बिग बॉस फेम बनीं ग्लोबल आइकॉन

ईशा मालवीय का नाम बिग बॉस 17 के दौरान खूब सुर्खियों में रहा था. शो में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार के साथ नजर आई थीं, वहीं उनका नाम समर्थ जुरेल से भी जुड़ा. हालांकि, दोनों रिश्तों से अलग होकर ईशा ने करियर पर फोकस किया और आज एक गाने से ही इंटरनेट पर ग्लोबल आइकन बन गई हैं.

कौन हैं ईशा मालवीय?

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रहने वाली ईशा ने बहुत छोटी उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी. 2017 में उन्होंने मिस एमपी और 2019 में मिस टीन इंडिया वर्ल्डवाइड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया. साल 2021 में उन्हें टीवी सीरियल 'उड़ारियां' में लीड रोल मिला और यहीं से उनकी पहचान बनी. 2023 में वो बिग बॉस 17 का हिस्सा बनीं और तभी से उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी.

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी हैं ईशा

आज ईशा सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि जानी-मानी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और ईशा भी अपने फैंस के लिए खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.

