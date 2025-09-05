बिग बॉस 17 फेम अभिषेक कुमार और ईशा मालविया का हो गया पैचअप? जानिए क्या बोले एक्टर

टीवी एक्टर और बिग बॉस 17 फेम अभिषेक कुमार और एक्ट्रेस ईशा मालविया के प्यार के खूब चर्चे रहे हैं. दोनों को टीवी सीरियल उडारियां में भी देखा गया था और यहां से उनके प्यार के खूब चर्चे हुए थे. इसके कुछ समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया और फिर बिग बॉस ने अपने 17वें सीजन में इस बिछड़ी हुई जोड़ी को घर में बुलाया था. फिलहाल यह एक्स कपल टीवी रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में बतौर गेस्ट जोड़ी दिख रहे हैं और अब यहां से एक्स कपल के फिर से एक होने की अफवाह जोरों पर हैं. इस पर अब एक्टर ने अपना क्या रिएक्शन दिया है आइए जानते हैं.



एक्स कपल को देख फैंस शॉक्ड

शो पति-पत्नी और पंगा में एक्स कपल को देख उनके फैंस उनके फिर से एक होने की बातें कर रहे हैं. बता दें, एक्स कपल ने बतौर स्पेशल गेस्ट इस शो में एंट्री ली है, लेकिन उनके फैंस के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं है. हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने ईशा संग पैचअप की खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है. यहां अभिषेक ने इन सभी खबरों को झूठा बताया है और कहा है कि ऐसा होना संभव नहीं है. अभिषेक ने कहा, 'मैं और ईशा सिर्फ काम के लिए एक साथ आए थे और काम होने के बाद हमारे बीच कोई बातचीत नहीं है'. एक्टर ने यह भी कहा कि लोगों को इस तरह की बातें नहीं बनानी चाहिए, इससे दोनों के काम पर बुरा असर पड़ सकता है.



एक्टर बोले- लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए

एक्टर ने कहा, 'बस इतना ध्यान रखना है कि लाइन क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि कर ली तो बर्बाद हो जाएंगे, हम बस काम के लिए मिलते हैं, घर जाकर बिल्कुल बात नहीं होती, हम मिलते हैं, काम करते हैं और बस इतना ही'. एक्टर ने यह भी खुलासा किया कि ब्रेकअप की अफवाहों के बाद उन्हें खूब काम भी मिला है. एक्टर ने यह भी कहा कि इन खबरों के बाद दोनों के घरवालों और दोस्तों ने बहुत सपोर्ट भी किया, जिससे वे अपने काम पर ध्यान लगा पा रहे हैं. गौरतलब है कि अभिषेक और ईशा पिछले साढ़े तीन साल से साथ में काम कर रहे हैं और दोनों गुड जोन में हैं. दोनों अपनी फैमिली से बातें करने के बाद साथ में काम कर रहे हैं.