Globetrotter Event: टाइम ट्रेवल पर आधारित है राजामौली की अपकमिंग फिल्म? फैंस को मिला बड़ा हिंट

दुनिया भर में RRR की जबरदस्त सफलता के करीब तीन साल बाद निर्देशक एसएस राजामौली एक और बड़े और दमदार प्रोजेक्ट के साथ चर्चा में आ गए हैं. इस बार उनकी नई फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और एक्टर-डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे.

टाइम ट्रेवल पर आधारित है राजामौली की फिल्म?
दुनिया भर में RRR की जबरदस्त सफलता के करीब तीन साल बाद निर्देशक एसएस राजामौली एक और बड़े और दमदार प्रोजेक्ट के साथ चर्चा में आ गए हैं. इस बार उनकी नई फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और एक्टर-डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे. फिल्म के टाइटल और पहली झलक का अभी राजामौली ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके लिए हैदराबाद में भव्य Globetrotter इवेंट आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम रामोजी फिल्म सिटी में हुआ और इसका लाइव प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया गया. इवेंट से पहले राजामौली ने साफ कहा कि केवल फिजिकल पास वाले लोगों को ही एंट्री दी जाएगी.

क्या टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है फिल्म?

Globetrotter इवेंट के दौरान बड़े स्क्रीन पर 'TimeTrotter' शब्द फ्लैश होते ही दर्शकों और फैंस के बीच हलचल मच गई. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अनुमान लगाया कि यह फिल्म टाइम-ट्रैवल पर आधारित हो सकती है, जिसमें कहानी प्राचीन समय और आधुनिक दौर के बीच आगे-पीछे घूमेगी. एक फैन ने लिखा, "राजामौली कुछ बड़ा बना रहे हैं- प्राचीन और आधुनिक दुनिया के बीच समय की यात्रा".

प्रियंका को देख एक्साइटेड हुए फैन्स

इवेंट की सबसे चर्चित झलक प्रियंका चोपड़ा की शानदार एंट्री रही. वह सफेद लहंगे में स्टेज पर पहुंचीं और जैसे ही होस्ट ने उन्हें मंच पर बुलाया, भीड़ तालियों से गूंज उठी. प्रियंका ने स्टेज पर ग्रेसफुल अंदाज में वॉक की और फिर एमएम कीरवाणी, नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू की बेटी सितारा से मुस्कुराते हुए मुलाकात की.

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा को एक साथ देखने की उत्सुकता पहले से ही दर्शकों में थी, और इस इवेंट ने उस उत्साह को और बढ़ा दिया. राजामौली की यह नई फिल्म अभी नाम के बिना ही देश की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने लगी है. रिलीज डेट भले ही गुप्त हो, लेकिन “TimeTrotter” के संकेत ने कहानी को लेकर फैंस की उम्मीदें आसमान तक पहुंचा दी हैं.

SS Rajamouli, Globetrotter Event, TimeTrotter, Mahesh Babu, Priyanka Chopra, Prithviraj Sukumaran
