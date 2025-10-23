विज्ञापन

क्या शादीशुदा हैं प्रभास? किस परिवार से हैं बाहुबली एक्टर? 12 सवालों के जवाब, जिन्हें गूगल पर ढूंढते होंगे आप

प्रभास का आज यानी 23 अक्तूबर को बर्थडे है. वे 46 साल के हो गए हैं. यहां उनके बारे में 12 ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिन्हें फैन्स अकसर गूगल पर ढूंढते हैं.

नई दिल्ली:

प्रभास का आज यानी 23 अक्तूबर को जन्मदिन है. बाहुबली स्टार 46 साल के हो गए हैं. प्रभास भारतीय सिनेमा को एक्टर हैं जिनकी फिल्में 100 करोड़ रुपये तो चुटकियों में कमा लेती है और फ्लॉप फिल्म भी 200 करोड़ के पार जाती है. उन्होंने बाहुबली फिल्म के जरिये दिखा दिया कि अपने जीवन के पांच साल देकर उन्होंने ऐसी फिल्म दी जिसका तोड़ ढूंढ पाना किसी के बूते की बात नहीं. यही नहीं उनकी फिल्में चाहे सालार हो या फिर कल्कि 2898 एडी, अलग ही दुनिया में ले गईं और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में कामयाब रहीं. लेकिन प्रभास इतने पॉपुलर होते हुए भी लाइमलाइट से दूर रहते हैं. तभी तो हम आपके लिए प्रभास से जुड़े 12 सवालों के जवाब लाए हैं जिन्हें आप अकसर गूगल पर ढूंढते होंगे. 

प्रभास के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सवाल 1: प्रभास का पूरा नाम क्या है?
जवाब: प्रभास का पूरा नाम उप्पलापति वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू है. 

सवाल 2: प्रभास का बर्थडे कब है?
जवाब: प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था.

सवाल 3: प्रभास की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है?
जवाब: प्रभास एक तेलुगु परिवार से हैं. उनके पिता उप्पलापति सूर्यनारायण राजू एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, और मां का नाम शिवा कुमारी है. वे तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं—बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति. वे प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे हैं, जिन्होंने उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया. उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भिमावरम के पास मोगलथुर से है.

सवाल 4: कहां तक पढ़े हैं प्रभास?
जवाब: प्रभास ने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई के डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल और भिमावरम के डीएनआर हाई स्कूल से पूरी की. उन्होंने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से बी.टेक. (इंजीनियरिंग) की डिग्री प्राप्त की.

सवाल 5: प्रभास ने फिल्मी करियर कैसे शुरू किया?
जवाब: प्रभास ने 2002 में तेलुगु ड्रामा फिल्म ‘ईश्वर' से अभिनय की शुरुआत की. उनकी पहली बड़ी सफलता 2004 की एक्शन रोमांस ‘वर्षम' से मिली. उसके बाद उन्होंने ‘छत्रपति' (2005), ‘बुज्जीगाडु' (2008), ‘बिल्ला' (2009), ‘डार्लिंग' (2010), ‘मिस्टर परफेक्ट' (2011), ‘रेबेल' (2012)  और ‘मिर्ची' (2013) जैसी फिल्मों में काम किया.

सवाल 6: प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्में कौन सी है?
जवाब: प्रभास को एस.एस. राजामौली की फिल्म ‘बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) से अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, जो भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. इसका सीक्वल ‘बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (2017) भारत की पहली फिल्म बनी जिसने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए, और प्रभास को ‘पैन-इंडियन सुपरस्टार' का खिताब दिलाया. इसके अलावा ‘साहो' (2019) और ‘सालार: पार्ट 1- सीजफायर' (2023) जैसी फिल्में भी हिट रहीं.

सवाल 7: प्रभास की हाइट कितनी है?
जवाब: प्रभास की ऊंचाई लगभग 6 फीट 1 इंच है.

सवाल 8: क्या प्रभास शादीशुदा हैं?
जवाब: प्रभास अविवाहित हैं. उनकी पर्सनल लाइफ काफी प्राइवेट है. वे खाने के शौकीन हैं और अगर अभिनेता न होते तो होटल व्यवसायी बनते.

सवाल 9: प्रभास की फेवरिट फिल्में?
जवाब: प्रभास राजकुमार हिरानी की फिल्में (जैसे ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस' और ‘3 इडियट्स') 20 बार से ज्यादा देख चुके हैं.

सवाल 10: प्रभास के 5 माइलस्टोन कौन से हैं?
जवाब: वे भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर में से हैं.
-पहले दक्षिण भारतीय एक्टर हैं जिनकी मैडम तुसाद्स (बैंकॉक) में वैक्स स्टैच्यू बना.
-छह फिल्में जिनकी वर्ल्डवाइड ओपनिंग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा रही.
-हिंदी मार्केट में छह फिल्में जो 100 करोड़ नेट क्रॉस कर चुकीं.
-पहले भारतीय अभिनेता जिनकी फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये कमाए.

सवाल 11: प्रभास की अपकमिंग फिल्में कौन सी हैं?
जवाब: प्रभास की अपकमिंग फिल्मों में 'बाहुबली: द एपिक', ‘द राजा साब', 'फौजी', ‘कल्कि 2898 एडी 2' और 'स्पिरिट' हैं. 

सवाल 12: प्रभास की नेटवर्थ कितनी है?
जवाब: प्रभास की नेटवर्थ लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जाती है.

