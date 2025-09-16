विज्ञापन

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ऐतिहासिक जीत, प्रेर्णा कुमारी और मधु सिंह दास ने दिलाया गौरव

कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित मिसेज़ इंटरनेशनल ग्लोबल एंड यूनिवर्सल पेजेंट 2025 में भारत की दो महिलाओं ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर देश का नाम रोशन किया.

नई दिल्ली:

कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित मिसेज़ इंटरनेशनल ग्लोबल एंड यूनिवर्सल पेजेंट 2025 में भारत की दो महिलाओं ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर देश का नाम रोशन किया. बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी प्रेर्णा कुमारी ने मिसेज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया. वह इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. वहीं कॉरपोरेट सेक्टर से आईं मधु सिंह दास ने क्लासिक मिसेज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल एम्बेसडर 2025 का खिताब अपने नाम किया.

इसके साथ ही मधु सिंह दास ने अपनी गरुड़ वेशभूषा के लिए ‘मोस्ट ओरिजिनल कॉस्ट्यूम अवॉर्ड' भी जीता, जिसमें उन्होंने हिंदू पौराणिक परंपरा की गहराई और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया. दोनों विजेताओं ने पहले मिसेज़ इंडिया लेगेसी का खिताब जीता था और इस मुकाम तक पहुँचने में उन्हें अमीशा चौधरी (संस्थापक एवं नेशनल डायरेक्टर, मिसेज़ इंडिया लेगेसी) का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिला.

भारत लौटने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वे अब महिला सशक्तिकरण और सामाजिक पहलों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगी. यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का क्षण है और हर भारतीय महिला को बड़े सपने देखने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है.
 

