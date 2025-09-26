इस फोटो में है वो करिश्माई हीरो जिसकी फिल्म ने 45 करोड़ के बजट में कमाए 60 हजार, बता सकते हैं नाम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बचपन की तस्वीर ने फैंस के बीच तहलका मचा दिया है. गोल-मटोल गाल और मासूम मुस्कान वाला ये नन्हा बच्चा कौन है लोग यही गेस करने की जद्दोजहद में जुट हुए हैं. अगर आप भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंट के लिए आपको बता दें कि स्क्रीन पर आते ही तालियों की गूंज बढ़ा देने वाला ये सितारा अपने चार्म से हर किसी का दिल जीत लेता है. स्टाइल ऐसी कि लड़कियां दीवानी हो जाएं और पर्सनालिटी ऐसी कि नज़रें हटाना मुश्किल हो जाएं. वैसे तो इस एक्टर ने बॉलीवुड में कुछ हिट फिल्में दी है तो कुछ फ्लॉप भी हुई हैं. लेकिन इसी हीरो की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई. फिल्म ने ऐसा झटका दिया कि करोड़ों का सपना सिर्फ हजारों में टूट गया. चलिए जानते हैं कैसे?

आखिर कौन है ये एक्टर?

तो अब राज़ से पर्दा उठाते हैं…और आपको बताते हैं कि तस्वीर में दिख रहा ये मासूम सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि अर्जुन कपूर हैं. अब आते हैं उसे फिल्म पर जिसका बुरा हाल सुनकर एक पल के लिए आप भी सच में पड़ जाएंगे. वैसे तो बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में बनती हैं. कुछ हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप.लेकिन अर्जुन कपूर की एक फिल्म का हाल इतना बुरा हुआ था कि सुनकर यकीन करना मुश्किल है.

करोड़ों का बजट, हजारों की कमाई!

दरअसल साल 2023 में रिलीज हुई अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म ‘द लेडी किलर' 45 करोड़ रुपये की लागत से बनी थी. करीब 45 करोड़ रुपये खर्च करके बनी इस फिल्म ने कमाए सिर्फ 60 हजार रुपए. जी हां, आपने सही पढ़ा… करोड़ों का सपना हजारों में टूट गया. ये आंकड़ा सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म का हाल इतना बुरा कैसे हो गया.

नाम था 'किलर' लेकिन खुद हो गई ‘किल'

‘द लेडी किलर' में अर्जुन कपूर के साथ भूमि पेडनेकर लीड रोल में थीं. फिल्म का नाम भले ही किलर था, लेकिन असलियत में ये खुद बॉक्स ऑफिस पर किल हो गई. स्टारकास्ट और बड़े बजट के बावजूद दर्शक इसे पूरी तरह नकार गए.

फिल्म का क्यों हुआ ऐसा हश्र

असल दिक्कत ये थी कि फिल्म अधूरी रह गई. डायरेक्टर अजय बहल ने खुद माना कि स्क्रिप्ट के 30 पन्ने शूट ही नहीं हुए. ऊपर से फिल्म का प्रचार भी ढंग से नहीं किया गया. नतीजा ये कि जो थोड़े बहुत लोग देखने गए, वो भी कन्फ्यूज होकर लौट आए.