'तस्करी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर इमरान हाशमी हुए शर्मिंदा, पूछा ऐसा सवाल हंस पड़े एक्टर

इमरान हाशमी को फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए एक दशक से भी अधिक समय हो चुका है. अपने करियर में उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन उनकी ‘सीरियल किसर’ वाली छवि आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाई है.

वेब सीरीज तस्करी में नजर आएंगे इमरान हाशमी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी को फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए एक दशक से भी अधिक समय हो चुका है. अपने करियर में उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन उनकी ‘सीरियल किसर' वाली छवि आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाई है. हालांकि हाल के वर्षों में बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी सीरीज में उनके अभिनय को सराहा गया और उनका किरदार भी काफी लोकप्रिय हुआ, इसके बावजूद करियर की शुरुआत में बनी यह छवि अब तक टूटने का नाम नहीं ले रही.

बुधवार को मुंबई में इमरान हाशमी की नई वेब सीरीज ‘तस्करी' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस मौके पर इमरान हाशमी के साथ जोया, शो रनर नीरज पांडे, अमृता खानविलकर, शरद केलकर, नंदिश सिंह संधू और शो के निर्देशक राघव मौजूद थे. ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब मीडिया से बातचीत शुरू हुई, तो पत्रकारों के सवालों ने एक बार फिर इमरान हाशमी की चर्चित ‘सीरियल किसर' छवि की ओर ध्यान खींच लिया.

जब जोया से इमरान हाशमी की इस छवि को लेकर सवाल किया गया, तो वह पहले शरमा गईं और फिर हंसते हुए बोलीं, “अरे यार, ये कैसा सवाल है. मैं सोच भी नहीं सकती थी.” इसके बाद जोया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब भी उन्होंने किसी को बताया कि वह ‘तस्करी' शो करने जा रही हैं और वह भी इमरान हाशमी के साथ, तो लोगों ने उन्हें एक अलग ही नजर से देखा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह नीरज पांडे का शो है और इसमें दर्शकों को कई ऐसे सरप्राइज देखने को मिलेंगे, जिनकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी. जोया ने यह भी स्पष्ट किया कि यह शो पूरी तरह से पारिवारिक दायरे में रहकर बनाया गया है.

इसी दौरान यह सवाल भी उठा कि शो रनर नीरज पांडे के लिए इस सीरीज में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही. इस पर जवाब देते हुए नीरज पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा, “इमरान हाशमी को लेकर एक पारिवारिक शो बनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था.” नीरज पांडे के इस बयान पर इमरान हाशमी ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, “मुझे भी खुद को इस तरह के पारिवारिक शो में काम करने के लिए काफी नियंत्रण में रखना पड़ा.”

इमरान हाशमी के इस जवाब के बाद पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा. ट्रेलर लॉन्च के दौरान का यह माहौल इस बात का संकेत देता है कि भले ही इमरान हाशमी की पुरानी छवि को लेकर सवाल आज भी उठते हों, लेकिन अब वह उन्हें सहजता और हास्य के साथ स्वीकार करना जानते हैं. उनकी नई सीरीज ‘तस्करी' को लेकर दर्शकों में उत्सुकता साफ तौर पर देखने को मिली.

