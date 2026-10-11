हिरासत से रिहा होने के बाद पैदल घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने कहा- मुंबई पुलिस ने कैब नहीं लेने दी

शनिवार को मुंबई पुलिस ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक्टर इमरान खान को हिरासत में ले लिया. यह मैदान CJP के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के लिए तय की गई जगह थी. वह अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इंस्टाग्राम स्टोरीज और वीडियो की एक सीरीज में लेखा और जैन दोनों ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा तीनों को हिरासत में लिए जाने के बाद क्या हुआ. जैन ने वैन के अंदर से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह इमरान और लेखा के बगल में बैठी थीं और कैप्शन में लिखा था, "इंकलाब जिंदाबाद." इमरान मुस्कुराए और पीस साइन बनाया. इस बीच, लेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया, पुलिस हमें घर नहीं जाने दे रही है.

हम सड़क पर यूं ही घूम रहे हैं. वे हमें घर जाने के लिए कोई कार या गाड़ी नहीं पकड़ने दे रहे हैं. एक और वीडियो में उन्होंने कहा, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सब ठीक हैं और हम सब घर लौट रहे हैं. जैन ने पुलिस वैन के अंदर एक मजेदार वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने इमरान से पूछा कि क्या वह कभी जेल गए हैं. इस पर इमरान मुस्कुराए और कहा कि जो हो रहा है, उसे देखते हुए अब जेल जाने की संभावना है.

प्रोटेस्ट पर इमरान ने क्या कहा

इससे पहले, मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने साफ किया कि वह किसी खास मांग के साथ नहीं, बल्कि मुंबई के एक नागरिक के तौर पर सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि वह यह समझना चाहते थे कि आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है और लोगों की आवाज क्यों दबाई जा रही है. मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां एक नागरिक के तौर पर, इस शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के तौर पर आया हूं. मैं यह देखने आया हूं कि आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है. लोगों की आवाज क्यों दबाई जा रही है? इसीलिए मैं यहां हूं. उन्होंने आगे कहा कि वह किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं और व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा ले रहे हैं. अपनी स्थिति पर जोर देते हुए इमरान ने कहा, मुझे लोगों से कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है. मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं हूं. मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा रहूंगा.

एक्टर को अगस्त क्रांति मैदान में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया, जहां मुंबई पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. मुंबई पुलिस ने कहा कि CJP के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के लिए कोई इजाजत नहीं मांगी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि वे इजाजत नहीं दे सकते थे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विरोध प्रदर्शन केवल आजाद मैदान में ही किए जा सकते हैं. हालांकि, CJP कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इजाजत के लिए मुंबई पुलिस को ईमेल किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.