Exclusive: शाहरुख खान को देखना चाहती हूं...ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन भी हैं किंग खान की फैन! कही ये बात

एनडीटीवी समिट 2025 में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने शाहरुख खान से मिलने की एक्साइटमेंट शेयर की है.

शाहरुख खान के बारे में लिंडी कैमरन ने कही ये बात
शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं, जिनके देश ही नहीं विदेश में भी दीवाने हैं. इसी लिस्ट में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन का भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में शाहरुख खान से मिलने की उत्सुकता जाहिर की. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि NDTV SUMMIT 2025 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें देश-विदेश की दिग्गज हस्तियां शामिल होती नजर आ रही हैं. इन्हीं में से एक ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन भी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे का जिक्र किया.   

ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने एनडीटीवी समिट 2025 में कहा, बॉलीवुड ने कई भारतीय पर्यटकों को यूके आने और सिर्फ़ लंदन ही नहीं, बल्कि पूरे यूके को देखने के लिए प्रेरित किया है. वह वाईआरएफ स्टूडियो गए और रोमांटिक्स देखी, डीडीएलजे का थीम सॉन्ग भी सुना. मैं लंदन में शाहरुख़ खान से मिलने के लिए उत्सुक हूं. आगे उन्होंने बताया कि यूके में तीन नई बॉलीवुड फ़िल्मों की शूटिंग होने वाली है.  

गौरतलब है कि शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में रिलीज हुई थी, जिसका कुछ हिस्सा लंदन में शूट हुई था. वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला था. वहीं आज भी यह आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. 

