'मुझे दोनों तरफ से नफरत भरी चिट्ठियां आती हैं'...जावेद अख्तर ने क्यों कही ऐसी बात?

कोलकाता में मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के मुशायरे को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया. कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्कृति पर हमले का मुद्दा गरमाया है. पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित यह चार दिवसीय कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन 2 सितंबर को इसे स्थगित करने की घोषणा की गई. अकादमी की सचिव नुजहत जैनब ने बताया कि “कुछ अपरिहार्य कारणों” से कार्यक्रम को टालना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि जावेद अख्तर को उस आयोजन में शामिल किया जाएगा या नहीं.

मुस्लिम संगठनों का विरोध

आयोजन के रद्द होने की वजह कुछ मुस्लिम संगठनों का विरोध बताया जा रहा है. इन संगठनों ने दावा किया कि जावेद अख्तर की हाल की कुछ टिप्पणियों से समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. जमीयत-ए-उलेमा की पश्चिम बंगाल इकाई के महासचिव मुफ्ती अब्दुस सलाम कासमी ने कहा, “जावेद अख्तर की टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के खिलाफ हैं. उर्दू अकादमी एक अल्पसंख्यक संस्था है, और ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना ठीक नहीं, जिसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो.”

कार्यक्रम रद्द होने पर क्या बोले जावेद

इस पर बात करते हुए जावेद ने कहा, “मुझे दोनों तरफ से नफरत भरी चिट्ठियां मिलती हैं.” उन्होंने कहा,

“मैं मानता हूं कि जब तक [हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथी] दोनों मुझे गालियां दे रहे हैं, तब तक मैं सही काम कर रहा हूं. मेरा नाम जावेद अख्तर इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं रखता. दोनों शब्द फारसी हैं. भारत में ही नामों को धर्म से जोड़ा जाता है.”

जावेद अख्तर लंबे समय से सभी धर्मों के कट्टरवाद के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं. वह कोलकाता के साहित्यिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते हैं और धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारों का समर्थन करते हैं.

वामपंथी संगठनों का गुस्सा

कार्यक्रम के स्थगन के फैसले की वामपंथी छात्र संगठनों ने कड़ी आलोचना की है. SFI, AISF, आइसा, AIDSO, AISB और PSU ने एक संयुक्त बयान में इसे “इस्लामी कट्टरपंथी समूहों के दबाव में लिया गया अलोकतांत्रिक कदम” करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों के दबाव में यह निर्णय लिया. बयान में कहा गया, “ऐसी धमकियों का विरोध करने के बजाय, सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया. यह हमला न केवल जावेद अख्तर पर, बल्कि कला, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और बौद्धिक स्वतंत्रता पर है.”

वामपंथी छात्र संगठनों ने जावेद अख्तर को दिल्ली में होने वाले एक अन्य आयोजन में “हिंदी सिनेमा में उर्दू की भूमिका” पर बोलने के लिए खुला निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि वे किसी भी धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में नहीं झुकेंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे.