एक साथ ताली बजा-बजा कर नाचे अमिताभ बच्चन और सनी देओल, वीडियो देख लोटपोट हुए हुए लोग

बॉलीवुड स्टार्स के एक के बाद एक हमशक्ल का जमावड़ा लगता जा रहा है. अजय देवगन के डुप्लीकेट तो इतने हैं कि उन्हें लेकर एक गांव बसाया जा सकता है. इस कड़ी में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल भी पीछे नहीं हैं. अमिताभ बच्चन के ढेरों हमशक्ल हैं और अब सोशल मीडिया पर बिग बी के एक और डुप्लीकेट ने एंट्री मार ली है. अमिताभ बच्चन का यह डुप्लीकेट उनसे भी लंबा है, यह हम नहीं बल्कि इस वायरल वीडियो पर लोग बोल रहे हैं. ना सिर्फ अमिताभ बल्कि उनके साथ सनी देओल का हमशक्ल भी नजर आ रहा है. अब मजेदार बात तो यह है कि अमिताभ और सनी देओल के ये हमशक्ल साथ में डांस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत फनी मोमेंट हैं.



बिग बी- सनी के हमशक्ल का डांस (Amitabh Bachchan and Sunny Deol Duplicate)

सफेद पैंट पर हरे रंग की शर्ट पहने अमिताभ बच्चन का हमशक्ल बिग बी के एक गाने पर लिप सिंक कर रहा और वहीं सनी पाजी का हमशक्ल उन्हीं के अंदाज में हाथ-पैर फैंकते हुए डांस कर रहा है. दोनों के डांस का यह वीडियो इतना मजेदार है कि सोशल मीडिया यूजर्स का जमकर मनोरंजन हो रहा है. इस वीडियो में ना सिर्फ अमिताभ बल्कि सनी के हमशक्ल का भी डांस और एक्सप्रेशन देखने लायक है. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं और इस वीडियो पर लाइक की तो झड़ी लग गई है. आइए पढ़ते हैं यूजर्स के मजेदार कमेंट्स.

वीडियो देखने के लिए क्लिक करें



लोगों की छूटी हंसी (Amitabh and Sunny Duplicate Video)

सनी देओल के डांस पर एक यूजर ने लिखा है, 'असली तो असली नकली सनी देओल को भी डांस नहीं आता है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह तो अमिताभ बच्चन से भी लंबा है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'तुम्हारी वजह से उन दोनों ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया'. चौथा लिखता है, 'लगता है आने वाले टाइम में हमशक्ल अपनी एक अलग इंडस्ट्री बना लेंगे.