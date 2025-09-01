पंजाब की बाढ़ में से बेघर 200 परिवारों को इस एक्टर ने लिया गोद, ना ये सोनू सूद और ना ही अक्षय कुमार

इन दिनों पंजाब भारी बाढ़ का सामना कर रहा है. राज्य के अंदर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अब तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 29 लोगों की जान गई है और 15,600 से ज्यादा लोगों को डूबे हुए गांवों से निकाला गया है. इस आपदा ने 1,044 गांवों में 2.56 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है, खासकर गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का और पठानकोट में. बाढ़ ने घर, फसलें और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे स्वच्छ पानी, भोजन और चिकित्सा सहायता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

वहीं बाढ़ के प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए फिल्मी सितारे आगे आ रहे हैं. कई कलाकारों ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करने का ऐलान किया है. पंजाबी एक्टर और सिंगर अम्मी विर्क ने हाल ही में पंजाब में आई भयानक बाढ़ के पीड़ितों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने और उनकी टीम ने 200 परिवारों को गोद लेने की घोषणा की है, ताकि बाढ़ में सब कुछ खो चुके लोगों को नया आशियाना और लंबे समय तक सहारा मिल सके.

अम्मी ने इंस्टाग्राम पर इस पहल को शेयर करते हुए पंजाब में बाढ़ की तबाही पर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा, “हमारा दिल उस तबाही को देखकर दुखी है, जो बाढ़ ने पंजाब में मचाई है. अपने लोगों को बिना छत के देखना बहुत तकलीफदेह है. हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम 200 घरों को गोद लेकर उन लोगों को सहारा दें, जिन्होंने सब कुछ खो दिया. यह सिर्फ आश्रय देने की बात नहीं, बल्कि उन्हें उम्मीद, सम्मान और नई शुरुआत की ताकत देना है.”

यह पहल तत्काल राहत से आगे बढ़कर पीड़ितों को सुरक्षा और सम्मान की भावना देगी, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें. इसके अलावा, अम्मी की आने वाली फिल्म ‘निक्का जैलदार 4' की रिलीज को 2 अक्टूबर तक टाल दिया गया है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित रहे. अम्मी ने सभी से इस संकट में एकजुट होने की अपील की और कहा, “हम सभी को किसी भी तरह से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए.”