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इस OTT प्लेटफार्म पर आ रही हुमा कुरैशी-मृणाल ठाकुर की थ्रिलर फिल्म 'पूजा मेरी जान’, 4 साल से था रिलीज का इंतजार, जानें कहां और कब देख पाएंगे?

अब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तय हो जाने के बाद, फिल्म दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है, हालांकि इसकी रिलीज की सही तारीख अभी नहीं बताई गई है.

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इस OTT प्लेटफार्म पर आ रही हुमा कुरैशी-मृणाल ठाकुर की थ्रिलर फिल्म 'पूजा मेरी जान’, 4 साल से था रिलीज का इंतजार, जानें कहां और कब देख पाएंगे?
नई दिल्ली:

मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी स्टारर थ्रिलर फिल्म 'पूजा मेरी जान' का लंबे समय से इंतजार था. लगभग चार साल की अनिश्चितता के बाद, अब यह फिल्म आखिरकार ZEE5 पर रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म का सफर कई चुनौतियों से भरा रहा, जिससे कास्ट और क्रू दोनों ही परेशान थे और इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. अब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तय हो जाने के बाद, फिल्म दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है, हालांकि इसकी रिलीज की सही तारीख अभी नहीं बताई गई है.

क्यों करना पड़ा रिलीज का इंतजार?

नवजोत गुलाटी के डायरेक्शन और दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स की प्रोड्यूस की गई 'पूजा मेरी जान' को असल में सीधे JioCinema पर रिलीज किया जाना था. हालांकि, JioCinema के Disney+ Hotstar के साथ विलय के बाद, फिल्म का भविष्य अनिश्चित हो गया और यह लंबे समय तक अधर में लटकी रही. ZEE5 ने हाल ही में हिंदी कंटेंट की एक बड़ी लिस्ट की घोषणा की है, जिसमें 'पूजा मेरी जान' के अलावा कई नई सीरीज और फैन्स की पसंदीदा फ्रैंचाइजी की वापसी भी शामिल है.

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ZEE5 पर आने वाली सीरीज में पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के जीवन पर आधारित 'कांबली' और 'द स्कैम: लीक्ड' शामिल हैं, साथ ही क्लासिक 'जी हॉरर शो' की वापसी भी हो रही है. प्लेटफ की फिल्मों की लिस्ट भी उतनी ही शानदार है, जिसमें वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' जैसी फिल्में शामिल हैं.  

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फिल्म पूजा मेरी जान के बारे में

'पूजा मेरी जान' स्टॉकिंग और साइबर क्राइम जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित है. इसमें विक्रम सिंह चौहान और विजय राज जैसे शानदार कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम 2022 के अंत तक पूरा हो गया था और नीरेन भट्ट ने इसके स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स लिखे थे. जैसे-जैसे फिल्म अपनी रिलीज के करीब आ रही है, डायरेक्टर और कास्ट दोनों ही अपने काम को लोगों के सामने लाने के लिए एक्साइटेड हैं. उन्हें उम्मीद है कि अपनी कहानी के जरिए वे समाज के अहम मुद्दों पर रोशनी डाल पाएंगे.

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