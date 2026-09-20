जब एक स्कूल बायोलॉजी की किताबों में ऋतिक रोशन का नाम करना चाहता था शामिल, ' बॉडी से जुड़ा पूछ लिया था ऐसा सवाल

ऋतिक रोशन को उनके शानदार लुक्स की वजह से 'ग्रीक गॉड' का खिताब मिला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक स्कूल ने स्टूडेंट्स की बेहतर पढ़ाई में मदद के लिए ऋतिक का नाम अपनी किताबों में शामिल करना चाहा था? जब ऋतिक चैट शो 'कॉफी विद करण' में फिल्ममेकर और होस्ट करण जौहर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक बार जब वह कलकत्ता (अब कोलकाता) में थे, तो एक स्कूल बोर्ड ने उनसे संपर्क किया और उनकी बायोलॉजी की किताबों में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव रखा.

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ऋतिक ने करण जौहर को बताया, "आपको पता है, जब मैं कलकत्ता में था, तो मुझे स्कूल बोर्ड से एक मैसेज मिला. वे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों में मेरा नाम शामिल करना चाहते थे. उन्हें लगा कि इससे सीखने में मदद मिलेगी, जैसे बायोलॉजी में सवाल हों- 'ऋतिक रोशन के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?' बस ऐसी बातें जिनसे बच्चों के लिए पढ़ाई थोड़ी और दिलचस्प बन सके."ऋतिक के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2000 में अमीषा पटेल के साथ रोमांटिक फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में जबरदस्त एंट्री की थी. अगले दो दशकों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'कोई मिल गया', 'कृष', 'लक्ष्य', 'जोधा अकबर', 'गुज़ारिश, 'ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा' और 'वॉर' जैसी फिल्में शामिल हैं.

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अब ऋतिक अपने नए प्रोजेक्ट "स्टॉर्म" के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर ओटीटी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं. इस प्रोजेक्ट में पार्वती थिरुवोथु, अलाया एफ, सृष्टि श्रीवास्तव, रामा शर्मा और सबा आजाद अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. "स्टॉर्म" को अजीतपाल सिंह ने बनाया और डायरेक्ट किया है, जो "टब्बर" सीरीज में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा, ऋतिक के मशहूर फ्रैंचाइजी की अगली फिल्म 'कृष 4' में कृष्णा मेहरा का किरदार फिर से निभाने की भी उम्मीद है.

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