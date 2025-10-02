विज्ञापन

ऋतिक रोशन और सबा आजाद की 7 अनदेखी फोटो, पांचवी देख मुंह से निकलेगा हाउ क्यूट

ऋतिक रोशन और सबा आजाद को एक साथ चार साल हो गए हैं. इस मौके पर ऋतिक ने सबा के लिए एक बेहद प्यारी और इमोशनल पोस्ट लिखी.

ऋतिक रोशन और सबा आजाद को एक साथ चार साल हो चुके हैं
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी पार्टनर और एक्ट्रेस सबा आजाद को चौथी सालगिरह पर एक भावुक नोट डेडिकेट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर सबा के साथ छुट्टियों की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी में चलना अच्छा लगता है... चौथी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं..." ऋतिक की कजन पश्मीना रोशन ने कमेंट किया, "बहुत प्यारे..." एक्टर कुणाल ठाकुर ने लिखा, "तुम लोग..." और इसके साथ एक दिल वाली इमोजी लगा दी. एक फैन ने कमेंट किया, "मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं." एक ने लिखा, "अपनी जिंदगी के नियम अपने ही होने चाहिए, जहां भी तुम्हें मन की शांति मिले."

ऋतिक ने सबा के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में यह कपल एक नाइट क्लब में नजर आ रहा है. एक और स्लाइड में दोनों बालकनी में कैंडललाइट डिनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों कैमरे की तरफ देख रहे हैं. तीसरी तस्वीर में यह जोड़ा अपनी किसी फॉरेन ट्रिप के दौरान सड़क पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. चौथी स्लाइड में, यह जोड़ा सर्दियों के कपड़े पहने एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दे रहा है. पांचवीं तस्वीर में, सबा सोफे पर बैठे हुए उनके कंधे पर आराम फरमा रही हैं. आखिरी दो स्लाइड्स में उनकी छुट्टियों के कुछ पल भी कैद हैं.

कुछ समय पहले, ऋतिक ने प्राइम वीडियो की फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' में सबा के एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की थी. उन्होंने फिल्म से सबा की कई तस्वीरें शेयर कीं और उन्हें एक 'कमाल का कलाकार' बताया, जो एसल में सभी तारीफों की हकदार हैं. एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने इस सफर में उनके संघर्ष और लाचारी को देखा है.

वर्कफ्रंट पर बात करें तो ऋतिक को आखिरी बार अयान मुखर्जी की एक्शन-थ्रिलर 'वॉर 2' में देखा गया था, जिसमें जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा और अनिल कपूर भी लीड रोल में थे. वह राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा की को प्रोड्यूस फिल्म 'कृष 4' की भी तैयारी कर रहे हैं. कुछ समय पहले, होम्बले फिल्म्स ने भी ऋतिक के साथ अपने जल्द ही अनाउंस होने वाली पैन इंडिया फिल्म को कनफर्म किया था.

