NDTV YUVA Exclusive: काम को लेकर दीपिका पादुकोण का कैसा है कमिटमेंट? डायना पेंटी से जानें

NDTV युवा के मंच पर कॉकटेल और छावा जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस एक्ट्रेस डायना पेंटी पहुंची.

डायना पेंटी से एनडीटीवी युवा में खास बातचीत
साल 2005 में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस डायना पेंटी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. हैप्पी भाग जाएगी और कॉकटेल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं डायना पेंटी को विक्की कौशल की छावा में देखा गया था. वहीं हाल ही में वह डू यू वॉना पार्टनर में भी नजर आई थीं, जिसमें उनकी खूब तारीफ हुई थी. इसी बीच NDTV युवा के मंच पर डायना पेंटी पहुंचीं. जहां वह अपनी जिंदगी के कुछ खास पलों को शेयर करती हुई नजर आ रही हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है, जिसके चलते युवा मंच पर युवाओं से बात की जा रही है.

NDTV युवा के मंच पर डायना पेंटी ने अपनी डेब्यू फिल्म कॉकटेल को लेकर डायना पेंटी ने कहा- मेरी पहली फिल्म ऑफर हुई तो कोई बैकग्राउंड नहीं था. लेकिन मुझे ये एक चैलेंज जैसी लगी और मैंने इसे करने का फैसला कर लिया. मैंने आंखें बंद की और सोचा इसे करने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगी और ये काम करके दिखाउंगी.  यह मेरी पहली फिल्म थी. मैं कुछ अलग करना चाहती थी. 

पहली फिल्म में दीपिका के साथ काम करने पर बात करते हुए डायना ने कहा- दीपिका बेस्ट को एक्टर थी. दोनों ही मेरे पिलर ऑफ सपोर्ट थे. तब से जब मुझे कुछ भी नहीं आता था. सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था. उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और साथ दिया. मैं लाइन्स भी भूल जाती थी तो मेरे सामने ऐसे रहते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो. दीपिका बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और बेहतरीन प्रोफेशनल हैं.

गौरतलब है कि कॉकटेल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण को डायना पेंटी के साथ देखा गया था. इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला था और खूब तारीफ हुई थी. 

