मलाइका अरोड़ा के बाद कपिल शर्मा के साथ हनी सिंह का नया गाना, लोग बोले- इसे कहते हैं पुरानी वाइब 

पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा के साथ हनी सिंह का गाना चिलगम काफी चर्चा में रहा. इसमें एक्ट्रेस के डांस की खूब आलोचना हुई. लेकिन उनका और ना ही हनी सिंह का कोई रिएक्शन सामने आया. लेकिन अब हनी सिंह अपने नए गाने के साथ लौटे हैं, जिसमें वह कपिल शर्मा के साथ पंजाबी ठुमके मारते हुए दिख रहे हैं. यह नया गाना कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 से है, जिसका नाम फुर्र है. फुर्र का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसे देखकर लोगों का जोश आसमान पर था. वहीं सबको इंतज़ार था हनी सिंह और कपिल शर्मा को फुल-ऑन पंजाबी ठुमकों में देखने का. लेकिन अब वो लम्हा आ गया! गाना आखिरकार रिलीज हो चुका है, और फैन्स के लिए ये एकदम हाई-एनर्जी दावत है.

यह गाना एक बड़े स्टेडियम में शूट किया गया है, जहां डिस्को लाइट्स और बिजली जैसी चमक पूरे माहौल को पार्टी मोड में बदल देती है. गाना हनी सिंह और जोश ब्रार ने गाया है, म्यूज़िक भी हनी सिंह ने बनाया है, और राज ब्रार के लिखे बोल गाने को और भी कैची बना देते हैं. इस गाने को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन सामने आया है. एक यूजर ने लिखा- साबित कर दिया हनी पाजी ने. दूसरे यूजर ने लिखा, पुरानी वाइब.

गाने के बारे में बात करते हुए हनी सिंह ने कहा, “कपिल मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 के लिए गाना बनाना बहुत मजेदार रहा. फुर्र एक पूरा पार्टी बैंगर है—ऐसा ग्रूव कि बस डांस करो और रुकने का मन ही ना करे! तो चलिए, सब मिलकर फुर्र करते हुए सिनेमाघरों तक पहुंचते हैं!”

किस किसको प्यार करूं 2 इस बार और भी मज़ेदार शादी-कॉमेडी लेकर आ रही है, जहां कपिल का किरदार फिर से एक मल्टी-कल्चर शादी के झमेले में फंसा नज़र आएगा. अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी यह फैमिली एंटरटेनर, रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास–मस्तान द्वारा, वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास–मस्तान फ़िल्म प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाई गई है. फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.