Hit 3 Vs Retro Box Office: हिट 3 हुई सुपरहिट, रेट्रो से ज्यादा नानी की फिल्म ने तीन दिन में वसूले बजट से कईं ज्यादा

Hit 3 Vs Retro Box Office Collection: इस हफ्ते बॉलीवुड में जहां अजय देवगन की फिल्म रेड 2 रिलीज हुई वहीं साउथ में एक साथ दो दो शानदार फिल्मों ने रिलीज होकर लोगों का हफ्ता गुलजार कर दिया. साउथ के स्टार नानी की फिल्म हिट 3 ने महज तीन दिनों में सक्सेस के झंडे गाड़ दिए हैं. वहीं साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले सूर्या की फिल्म रेट्रो भी मुकाबले में बनी हुई है. फैंस दोनों ही फिल्मों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. कमाई की बात करें तो पहले के तीन दिनों में नानी की हिट 3 ने सूर्य़ा की रेट्रो को पीछे छोड़ दिया है. दोनों फिल्मों के शुरूआती परफॉरमेंस को देखते हुए साफ हो गया है कि हिट 3 ने रेट्रो को कमाई की रेस में पटक दिया है.

