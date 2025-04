इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर ही लग गई फैंस की लंबी लाइनें, सोचो 1 मई को सिनेमाघरों में कैसा मचेगा हंगामा

साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों ने पिछले कुछ साल में शानदार परफॉरमेंस करके साउथ फिल्मों के लिए क्रेज पैदा कर दिया है. ऐसे में नानी की एक्शन से भरपूर फिल्म हिट 3 का ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो इतनी भीड़ उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो गया. हाल ही में हैदराबाद के विजाग में सुपरस्टार नानी की मौजूदगी में सिंगल थिएटर में फैंस की भारी भीड़ के बीच इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और ये इतना जबरदस्त रहा कि फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार करने लगे हैं. सोशल मीडिया पर इस फिल्म का ट्रेलर हिट हो चुका है और फिलहाल ये ट्रेंडिंग में है. बता दें कि फिल्म हिट का तीसरा पार्ट एक्शन और मारधाड़ से भरपूर है और इसमें नानी का किरदार काफी दमदार नजर आ रहा है. नानी फिल्म में पुलिस अफसर अर्जुन सरकार का रोल प्ले करते दिखेंगे. फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

This is just the Trailer Launch, imagine the mayhem coming on May 1st ????????#HIT3 Trailer launch with fans in Vizag followed by a media interaction in Hyderabad#HIT3Trailer TRENDING #1 on YouTube ????

https://t.co/bnf3VqPhag#HIT3 in cinemas worldwide on 1st MAY, 2025.… pic.twitter.com/QG2Vbt2Tqk