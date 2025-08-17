विज्ञापन

22 साल पहले इस सुपरहिट फिल्म में नजर आ चुके हैं आर्यन खान, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से पहले देख लें ये मूवी 

आर्यन खान एक्टिंग में तो नहीं लेकिन स्ट्रीमिंग शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ डायरेक्शन में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.

Read Time: 2 mins
Share
22 साल पहले इस सुपरहिट फिल्म में नजर आ चुके हैं आर्यन खान, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से पहले देख लें ये मूवी 
कभी खुशी कभी गम में नजर आ चुके हैं आर्यन खान
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक जारी हो गया है, जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया. हाल ही में शेयर किए गए वीडियो एक शाहरुख खान की आवाज में मोहब्बतें जैसा रोमांटिक माहौल शुरू करता है और लेकिन आखिर तक आते आते यह लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है. लेकिन इस वीडियो में जिसने ध्यान खींचा वह आर्यन खान की एक्टिंग और आवाज है, जिसने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 22 साल पहले एक सुपरहिट फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं. हालांकि यह बात बेहद कम लोगों को ही पता है. 

दरअसल, आर्यन खान पापा शाहरुख खान की साल 2001 में आई हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम का हिस्सा रह चुके हैं. दरअसल, फिल्म में उन्होंने राहुल के बचपन का किरदार निभाया था, जिसमें वह जया बच्चन के साथ कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर आए थे. लेकिन फैंस के दिलों में अपनी क्यूट स्माइल से जगह बना बैठे.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की बात करें तो 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में लक्ष्य और सहर बंबा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, साथ ही सलमान खान, रणबीर कपूर, करण जौहर और रणवीर सिंह जैसी जानी-मानी बॉलीवुड हस्तियां कैमियो करती हुई दिखेंगी. इस सीरीज़ का निर्माण आर्यन की मां गौरी खान, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिलाल सिद्दीकी व मानव चौहान ने मिलकर किया है. यह शो जल्द ही स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाला है. इसका प्रीव्यू 20 अगस्त को दिखाया जाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aryan Khan, The Bastards Of Bollywood, The Bastards Of Bollywood First Look, Aryan Khan Series, Aryan Khan Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com