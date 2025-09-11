इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लव स्टोरी ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें कब और कहां देखें ये फिल्म

इस साल एक फिल्म ने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर एक सनसनी बन गई. यश राज फिल्म्स और मोहित सूरी की ‘सैयारा (Saiyaara)' भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली प्रेम कहानी बन गई है. अहान पांडे (Ahaan Panday) और अनीत पड्डा (Aneet Padda) अभिनीत यह फिल्म अब 12 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 190 देशों में स्ट्रीम होगी. ‘सैयारा' एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसके संगीत को भी खूब पसलंद किया गया है. फिल्म में क्रिश, एक जोशीला संगीतकार, और वाणी, एक गीतकार जो नियति के क्रूर मोड़ से जूझ रही है, ना सिर्फ किरदार हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए प्रतीक बन गए हैं जो प्यार में विश्वास करते हैं. दिल को छू लेने वाली एक्टिंग, चार्टबस्टर म्यूजिक और प्यार इस पिल्म की यूएसपी हैं. 50 करोड़ रुपये की सैयारा (Saiyaara Budget) ने दुनियाभर में 575 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

सैयारा के नेटफ्लिक्स (Saiyaara on Netflix) पर रिलीज को लेकर निर्देशक मोहित सूरी (Mohit Suri) ने कहा, 'सैयारा मेरे लिए हमेशा एक खास फिल्म रहेगी. जिस तरह इसे सिनेमाघरों में वैश्विक स्तर पर दर्शकों ने अपनाया, वह अविश्वसनीय था. नेटफ्लिक्स पर इसकी शुरुआत के साथ, मैं उत्साहित हूं कि अब और लोग क्रिश और वाणी की प्रेम कहानी को जान पाएंगे. प्रेम कहानियां इसलिए खास हैं क्योंकि वे सार्वभौमिक होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि सैयारा दुनिया के हर कोने में दिलों को छूएगी.

YRF के सीईओ और फिल्म के निर्माता अक्षय विडानी ने कहा, “सैयारा के साथ, YRF और भारतीय फिल्म उद्योग ने एक ऐतिहासिक पल देखा है। इस फिल्म ने पर्दे पर रोमांस को फिर से परिभाषित किया और दो असाधारण नए प्रतिभाओं को पेश किया। सैयारा भारत और दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए एक बड़ा पॉप कल्चर पल बन गई है। नेटफ्लिक्स पर इसके विशेष प्रीमियर के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मनोरम कहानी और अविस्मरणीय संगीत वैश्विक दर्शकों के साथ गूंजेगी।”

नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस-प्रेसिडेंट (कंटेंट) मोनिका शेरगिल ने कहा, 'सैयारा की सफलता ने इसे बॉक्स ऑफिस से आगे एक सांस्कृतिक घटना बना दिया. यह फिल्म नई पीढ़ी के लिए एक ऐसी प्रेम कहानी बन गई है जिसे वे संजोएंगे. अहान पांडे और अनीत पड्डा की शानदार शुरुआत ने दर्शकों का दिल जीत लिया. अब नेटफ्लिक्स पर सैयारा को और भी प्यार मिलेगा.' YRF के साथ नेटफ्लिक्स की साझेदारी में यह पहली थिएट्रिकल फिल्म है, और भविष्य में और भी रोमांचक प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है.