थिएटर में देखना हो गया मिस तो नोट कर लें तारीख, इस दिन ओटीटी पर स्ट्रीम होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा

Saiyaara OTT Release: अहान पांडे और अनीत पड्डा की मोस्ट लव्ड फिल्म सैयारा फिल्म अगर आप बड़े पर्दे पर देखना भूल गए थे, तो अब इस फिल्म को आप घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने को तैयार है.

मिस हो गया थिएटर का मज़ा, अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी ‘सैयारा’
नई दिल्ली:

Saiyaara OTT Release: साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था. 18 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ अपनी कहानी और गानों से दर्शकों का दिल जीता बल्कि रिकॉर्डतोड़ कमाई कर हर तरफ सुर्खियां बटोरी. अब वही फिल्म सिनेमाघरों से निकलकर ओटीटी की दुनिया में एंट्री करने वाली है. यानी जो लोग बड़े पर्दे पर इसका जादू देखने से चूक गए थे उन्हें अब घर बैठे इस रोमांटिक ड्रामा का मज़ा मिलने वाला है. तो अगर आप भी सैयारा देखने थिएटर तक नहीं जा पाए हैं तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है. चलिए आपको बताते हैं किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब आप इस फिल्म को देख पाएंगे.

किस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी ‘सैयारा'

आहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सैयारा थिएटर रिलीज के दो महीने बाद ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. फिल्म 12 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी. ऐसे में दर्शकों को दोबारा मौका मिल रहा है कि वे इस सुपरहिट फिल्म को एंजॉय कर सकें. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

कैसी है ‘सैयारा' फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी कृष यानी आहान पांडे और वाणी यानी अनीत पड्डा पर आधारित है. कृष एक स्ट्रगलिंग म्यूज़िशियन है. वहीं वाणी एक शर्मीली लड़की है जो कविताएं लिखती है. दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है लेकिन हालात उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे देते हैं. फिल्म का एंडिंग प्यार की जीत के साथ होता है. फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है. इसमें गीता अग्रवाल, राजेश कुमार, वरुण बडोला, आलम खान और शान ग्रोवर जैसे कलाकार भी नजर आते हैं. 40-50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 576 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

